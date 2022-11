Diese Bilder werden wir an der WM in Katar nicht zu sehen bekommen. Bild: www.imago-images.de

Nun doch – Katar verbietet Bierverkauf an der WM

Wenige Tage vor dem Start der WM verbietet Katar den Verkauf von Bier in den acht Stadien komplett.

Der Verkauf von Alkohol ist in Katar ohnehin schon streng reguliert. Bislang sollte allerdings sowohl in Fanzonen als auch direkt vor den Stadien der Verkauf und Konsum von alkoholhaltigen Getränken erlaubt sein. Doch jetzt kommt es zu einer kompletten Wende: Alkohol wird in den Stadien verboten sein, wie die «New York Times» schreibt.

Und die Wende hat sich abgezeichnet: Denn vor einigen Tagen erhielt die Biermarke Budweiser die Anweisung, ihre Stände an weniger belebten Orten rund um die Stadien aufzubauen.

Die Fans in den Stadien werden also völlig auf Alkohol verzichten müssen. In VIP-Logen allerdings wird es weiterhin Bier geben, so die «New York Times». Budweiser, welches der FIFA an jeder WM 75 Millionen US-Dollar überweist und die FIFA selbst haben zum Entscheid Katars noch keine Stellung bezogen.

So bleibt den Fans nur noch die Möglichkeit, in exklusiven Hotels oder Sportbars Alkohol zu konsumieren. An den Stadien selbst wird nur alkoholfreies Bier verkauft werden. (mom)