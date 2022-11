Von Alkohol bis Sex – was für Fans in Katar verboten ist und welche Strafen drohen

Von Alkohol bis Sex – was für Fans in Katar verboten ist und welche Strafen drohen

In wenigen Tagen beginnt die Fussballweltmeisterschaft in Katar. Für den deutschen Comedian Oliver Kalkofe ein Unding. An einer Veranstaltung in Berlin spricht der 57-Jährige gegenüber TIKonline.de Klartext: «Mein Verachtungsspeicher ist aufgebraucht! Ich bin unfassbar enttäuscht und weiss gar nicht, wie sehr ich die FIFA noch verachten soll». (nfr)

Ich war immer ein Fan der Fussball-WM – aber auf Katar kann ich verzichten

Am Sonntag beginnt die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar. Ich tue mich schwer damit, und das liegt nicht nur am Veranstalter. Der heutige Fussball wird mir zunehmend fremd.

Die ARD hat es wieder getan. Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar strahlte der Fernsehsender eine Dokumentation aus, in der sich der frühere Skirennfahrer Felix Neureuther kritisch mit dem Grossanlass auseinandersetzte. Am Montag folgte die Fortsetzung zur Fussball-WM in Katar, diesmal mit Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.