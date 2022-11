Bilder wie dieses wird es von der WM in Katar nicht geben. Bild: www.imago-images.de

Von Alkohol bis Sex – was für Fans in Katar verboten ist und welche Strafen drohen

Laura Czypull / watson.de

Andere Länder, andere Sitten. Diesen Spruch haben vermutlich viele schon mal in ihrem Leben gehört. Zur WM 2022 in Katar werden hunderttausende Fans aus aller Welt erwartet. Hier gelten allerdings andere Regeln, als sie so mancher Fussballfan aus Deutschland oder Europa kennt. Dabei sind auch einige kuriose Besonderheiten bei Alkohol und Sex verboten – für die harte Strafen drohen.

Auf der offiziellen Website der WM 2022 in Katar wird indes vor allem die Gastfreundschaft betont: «Katar ist ein relativ konservatives Land – aber äusserst gastfreundlich. Gastfreundschaft ist ein Eckpfeiler der lokalen Kultur, und jeder wird während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar willkommen sein.»

Mittagsgebet beeinflusst Wochenstart

Die erste Besonderheit in Katar ist der Wochenstart: Die Woche startet nach jüdisch-christlicher Tradition am Sonntag. Somit fällt das Wochenende auf den Freitag und Samstag. So wird es unter anderem auch in den USA, Israel, vielen arabischen Ländern sowie Japan und China gehandhabt.

Das beeinflusst auch andere Dienstleistungen im Land. Da der Freitag der heilige Tag ist, sind an diesem Tag zum Beispiel Banken oder ähnliche Einrichtungen geschlossen. Ebenso schliessen einige Geschäfte für den Zeitraum des Mittagsgebets und öffnen anschliessend wieder.

Im Education Stadium gibt es auch für die Fans einen Platz, um zu beten. Bild: www.imago-images.de

Besondere Regeln für Bekleidung im Stadion

Beim Thema Fotografieren gelten dafür ähnliche Regeln wie in der europäischen Kultur: vorher um Erlaubnis bitten und nicht in Regierungsgebäuden fotografieren oder filmen.

Grundsätzlich ist die katarische Kultur auch relativ locker, was die Kleidungswahl angeht. Allerdings sollten die Schultern und Knie in öffentlichen Einrichtungen, wie Museen oder Regierungsgebäuden, bedeckt werden. Auch beim Thema Badebekleidung an Hotelstränden oder am Pool gibt es kein Problem. Lediglich eines könnte Fussballfans hart treffen: Das Ausziehen von Trikots oder T-Shirts in den Stadien ist nicht erlaubt.

Katar-Fans beim öffentlichen Training ihrer Nationalmannschaft. bild: imago-Images

Sex zum Teil verboten in Katar

«Die öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung gehört nicht zur lokalen Kultur», heisst es unter anderem auf der offiziellen Website der WM 2022 in Katar. Tatsächlich gibt es in Katar ein Verbot von ausserehelichem Geschlechtsverkehr. Wird dieses missachtet, drohen bis zu sieben Jahre Haft. Kommen Fans also nicht gerade als Ehepartner:innen nach Katar, sollte auf Sex verzichtet werden. Ein solches Sexverbot dürfte es damit zum ersten Mal bei einer WM überhaupt geben.

So warnt unter anderem auch das Reiseportal «Qatar-Travel-Germany», das sich seit 2010 auf das Emirat Katar spezialisiert hat, vor dem Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit: «Qatar ist ein islamisches Land und die Umgangsformen sind sehr gastfreundlich, aber auch formeller als in Europa.» Und weiter: «Der Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit wird nicht gern gesehen.»

Ebenso ist das offene Ausleben von Homosexualität in Katar verboten. Auch hier drohen sieben Jahre Haft. Jedoch ist laut islamischem Recht sogar das Auspeitschen homosexuell orientierter Menschen und sogar das Verhängen der Todesstrafe erlaubt, sofern sich nicht an das Gesetz gehalten wird. Offenbar lehnen laut Berichten einige WM-Hotels zudem schwule Paare ab.

Alkohol nur eingeschränkt erlaubt

Die wohl wichtigste Regel, an die sich Fans in Katar jedoch halten müssen, ist bezogen auf den Alkoholkonsum. Auf der Website der WM steht dazu: «Alkohol ist kein Teil der lokalen Kultur, Gastfreundschaft hingegen schon. Für Fans, die ihn geniessen möchten, wird es Alkohol zu kaufen geben.» Nur ist bisher noch nicht abschliessend geklärt, wo und wie.

Ein «Alkoholkompromiss» wurde im September nach Verhandlungen zwischen dem Weltverband FIFA und den WM-Organisatoren bekannt gegeben. Demnach wird es vor den Arenen Bierverkaufsstellen geben, die bis 30 Minuten vor Anpfiff für zweieinhalb Stunden und nach Ende des Spiels nochmal für eine Stunde Alkohol verkaufen dürfen. Zusätzlich darf in der sogenannten «Fanzone» in Doha ab 18.30 Uhr Alkohol konsumiert werden.

Ausserhalb dieser Zonen ist der Konsum verboten. So etwa auch in den Stadien beziehungsweise auf den Tribünen.

Im Lusail-Stadion findet auch das WM-Final statt. Bild: www.imago-images.de

Ein generelles Verbot von Alkohol gibt es in Katar aber nicht – im Gegensatz zum Nachbarland Saudi-Arabien. Er wird nur sehr eingeschränkt ausgegeben. So gibt es etwa für den Ausschank lizenzierte Restaurants und Hotels. Ausländer:innen können ihn auch in Geschäften kaufen, müssen aber älter als 21 Jahre sein, brauchen eine extra Erlaubnis und müssen dauerhaft in Katar leben. Fans werden also wohl voraussichtlich von den Geschäften abgewiesen.

«Das ist ein Ort, an dem sichergestellt ist, dass diese Leute sicher sind und niemandem anderen schaden können.» Turnier-Geschäftsführer Nasser Al Khater

Auch für die Einreise gibt es diesbezüglich strenge Regeln: Das Einführen von Alkohol ist ebenso verboten. Dieser könnte bei Ankunft in Katar beschlagnahmt werden. Auf der Website des Auswärtigen Amts heisst es dazu: «Trunkenheit und der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit sind verboten, ebenso wie die Einfuhr von Alkohol nach Katar.»

Sollten es Fans dennoch mit dem Alkoholkonsum übertreiben, haben die Turnierverantwortlichen Bereiche zur Ausnüchterung eingerichtet. Gegenüber Sky News beschrieb der Turnier-Geschäftsführer Nasser Al Khater diese Zonen so: «Das ist ein Ort, an dem sichergestellt ist, dass diese Leute sicher sind und niemandem anderen schaden können.» Allerdings liess der WM-Spitzenfunktionär Genaueres dazu offen.

Zudem gelten in Katar harte Strafen für Drogenmissbrauch. Fans, die neben Alkohol also auch gerne andere berauschende Mittel zu sich nehmen, müssen aufpassen. Denn hier können bei illegaler Einfuhr der Substanzen bis zu 20 Jahre Haft oder Geldstrafen von bis zu 75'000 Euro drohen. Bei Wiederholung droht sogar lebenslange Haft oder die Todesstrafe.