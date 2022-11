Die Fans in Katar sind «fake»? Ein Fan-Vergleich zwischen WM 2018 und WM 2022

Video: watson/Fabian Welsch

Sind die Fans in Katar «fake»? Ein Fan-Vergleich zwischen WM 2018 und WM 2022

Videos, die Fussball-Fans in Katar zeigen sollen, beschäftigen momentan die Kommentarspalten in den Sozialen Medien. So wurde der Vorwurf laut, bei den gezeigten Fans handle es sich gar nicht um authentische Sportbegeisterte, sondern um gekaufte Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise Arbeiterinnen und Arbeiter des Wüstenstaats Katar: die «Fake-Fans».

Auf Twitter bringt ein User mit seinem Kommentar auf den Punkt, was viele irritiert: «Ich sage nicht, dass Katar uns für Idioten hält. Ich weise nur darauf hin, dass diese ‹Fans aus aller Welt› alle den gleichen Hauttyp haben, ein bisschen orientalisch ausschauen und ALLE die gleichen traditionellen Instrumente spielen, egal aus welchem Land sie zu kommen scheinen. Das ist alles.»

Fakt ist: Vergleicht man die Fans der WM 2018 in Russland mit denen, die angeblich nun in Katar schon für Stimmung sorgen sollen, so wirken die «Katar-Fans» tatsächlich anders:

Video: watson/Fabian Welsch

Weitere Videos:

Nico schickt Sergio in eine Bank – das war keine gute Idee Video: watson

«Bros before hoes» – Sabeth und Kilian fühlen Justin von «Jung, wild & sexy» auf den Zahn Video: watson/lucas zollinger