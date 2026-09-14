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Schwerer Unfall in Südafrika: 21 Tote

Mindestens 21 Menschen sterben bei schwerem Verkehrsunfall in Südafrika

14.09.2026, 15:5114.09.2026, 15:51

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Südafrika sind Behörden zufolge mindestens 21 Menschen um Leben gekommen.

260914 -- CAPE TOWN, Sept. 14, 2026 -- This photo taken on Sept. 14, 2026 shows the site of a road accident in the Western Cape province of South Africa. At least 21 people were killed in a road accid ...
Beim Unfall stiessen mehrere Fahrzeuge zusammen.Bild: www.imago-images.de

Drei weitere Personen wurden schwer verletzt, als in der Nacht zum Montag zwei Minibus-Taxis und ein Pkw auf einer Schnellstrasse kollidierten, teilte das Verkehrsministerium der Provinz Westkap mit. Die Schnellstrasse sei demnach zwischen den Ortschaften Prince Albert und Leeu-Gamka für mehrere Stunden gesperrt gewesen, um Notfallteams Zugang zu ermöglichen. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.

Tödliche Verkehrsunfälle sind in Südafrika und vielen anderen Ländern Afrikas ein wiederkehrendes Problem. Als häufige Ursachen gelten überhöhte Geschwindigkeit, riskante Überholmanöver, übermüdete Fahrer, schlecht gewartete Fahrzeuge und mangelhafte Strasseninfrastruktur. In Südafrika starben laut dem Verkehrsministerium 2025 knapp 11'500 Menschen im Strassenverkehr. (sda/dpa)

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