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Bei Schusswaffenangriff in Südafrika sterben elf Menschen

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Kind mit einer Schusswaffe: In Südafrika sterben im Durchschnitt täglich rund 30 bis 33 Menschen durch Schusswaffen. Schusswaffen sind mittlerweile das primäre Tatwerkzeug bei Tötungsdelikten im Land.Bild: IMAGO

Elf Tote nach Schusswaffenangriff auf Feier in Südafrika

Bei einer Feier in Südafrika sind der Polizei zufolge elf Menschen bei einem Schusswaffenangriff getötet worden.
23.09.2026, 12:4423.09.2026, 12:44

Drei bewaffnete Männer seien in der Nacht zum Mittwoch in ein Haus in der Ortschaft KwaMakhutha in der Nähe der südöstlichen Küstenstadt Durban eingedrungen und hätten das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Drei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Zehn Menschen sterben direkt am Tatort

Ersten Ermittlungen zufolge hätten 13 Männer und eine Frau, die vermutlich schwanger war, in dem Haus eine Feier abgehalten, als der Angriff stattfand. Zehn Personen starben laut der Polizei am Tatort, darunter die Frau. Ein weiteres Opfer sei seinen Verletzungen im Spital erlegen.

Nach den Tätern werde gefahndet. Das Motiv für den Angriff sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Sie verwies jedoch darauf, dass einige der Opfer im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten der Polizei bekannt gewesen seien. Eine Fehde zwischen rivalisierenden Gruppierungen könne nicht ausgeschlossen werden. (sda/dpa)

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