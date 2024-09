Einflussreich: Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards. Bild: keystone

Dank Taylor Swifts Unterstützung für Harris: Hunderttausende auf Wähler-Website

Kaum war die TV-Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris zu Ende, sprach sich Taylor Swift für die demokratische Kandidatin aus. Ex-Präsident Trump war darüber alles andere als glücklich. Nun zeigt sich: Zu Recht.

In einer Instagram-Story verlinkte Swift auf Vote.gov – die Seite wird von Bundesbehörden geführt und vermittelt Wählerinnen und Wähler zu den Registrierungs-Websites der einzelnen Staaten.

In den 24 Stunden nach ihrem Post besuchten mehr als 400'000 Personen Vote.gov – insgesamt hatte die Seite in diesem Zeitraum etwa 727'000 Besucher, wie die New York Times schreibt. Als Vergleich: Vom 3. bis 9. September besuchten jeweils nur etwa 30'000 Personen pro Tag die Website.

Da man sich nicht direkt auf Vote.gov als Wähler registrieren kann, ist nicht klar, wie viele der 400'000 Personen sich auch tatsächlich registriert haben.

Vote411.org ist eine Website der League of Women Voters und will einen ähnlichen Service wie Vote.gov bieten. CEO Celina Stewart zufolge haben sich auch ihre Besucherzahlen seit Dienstag mehr als verdoppelt. Auffällig sei vor allem, dass jetzt viel jüngere Personen die Seite aufrufen würden. Noch am Montag war der Grossteil der Userinnen 55 bis 65 Jahre alt. Von Mittwoch bis Donnerstagmorgen gehörten die meisten zur Gruppe der 18- bis 24-Jährigen.

«Wann immer eine prominente Person ihre Plattform nutzt, um die Bürgerbeteiligung zu fördern, ist das ein Gewinn für die Demokratie.» Celina Stewart

Vote.org ist eine weitere bedeutende Wählerwebsite in den USA und verzeichnete gar sechsmal so viele Besucherzahlen wie üblich. CEO Andrea Hailey sagte dazu:

«Taylor Swifts Einfluss auf das Wahlverhalten ist unbestreitbar.»

