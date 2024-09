Donald Trump reagiert auf Taylor Swifts Wahlempfehlung

Donald Trump war nach eigener Aussage nie ein Fan von Taylor Swift. Bild: keystone

«Wird einen Preis bezahlen»: Trump reagiert auf Taylor Swifts Unterstützung für Harris

Taylor Swift positionierte sich auf Kamala Harris' Seite – und damit gegen Donald Trump. Das liess der US-Präsidentschaftskandidat nicht unkommentiert.

Agnes Wetzel, Simon Cleven / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Unmittelbar nach dem Ende des TV-Duells zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris sicherte Superstar Taylor Swift der Demokratin ihre Stimme bei den Wahlen im November zu. «Ich habe mich informiert und meine Entscheidung getroffen», kündigte sie am Dienstagabend (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Kanal an.

In dem politischen Statement lobte die Musikerin Kamala Harris, konnte sich offenbar aber auch einen kleinen Seitenhieb gegen Donald Trump nicht verkneifen:

«Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Land viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.»

«Also, ich mag Frau Mahomes tatsächlich lieber»

Während mehrere prominente Persönlichkeiten wie Tim Walz, Kamala Harris' Vizekandidat, erfreut auf das öffentliche Bekenntnis reagierten, reagierte Donald Trump verhalten auf den Beitrag der Musikerin.

In der Sendung «Fox & Friends» darauf angesprochen, kommentierte der telefonisch zugeschaltete 78-Jährige Swifts Beitrag folgendermassen:

«Also, ich mag Frau Mahomes tatsächlich lieber, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen. Sie ist ein grosser Trump-Fan. Ich war nie ein Taylor-Swift-Fan.»

Ausserdem fügte er hinzu: «Sie (Swift, Anm. d. Red.) scheint immer einen Demokraten zu unterstützen und wird dafür wahrscheinlich einen Preis auf dem Markt zahlen.»

Mit «Frau Mahomes» meinte Trump die Ehefrau des US-Football-Stars Patrick Mahomes, der mit den Kansas City Chiefs bereits dreimal den Super Bowl gewinnen konnte. Brittany Mahomes gilt als grosse Unterstützerin Trumps, auf sozialen Medien stellte sie sich kürzlich demonstrativ hinter den Republikaner. Trump bedankte sich dafür auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social:

«Ich möchte der schönen Brittany Mahomes dafür danken, dass sie mich so stark verteidigt hat.»

Social-Media-Nutzer machen sich über Trump lustig

Taylor Swift und Brittany Mahomes sind trotz ihrer unterschiedlichen politischen Ansichten miteinander befreundet. Auch Taylor Swifts Freund Travis Kelce spielt für das NFL-Team Kansas City Chiefs. Beim Tennisfinale der US Open der Männer auf den US Open wurden sie beiden Frauen in inniger Umarmung fotografiert.

Bei den US Open umarmten sich die beiden Footballer-Freundinnen – trotz unterschiedlicher politischer Absichten. Bild: keystone

Trumps Wortwahl traf bei einigen Social-Media-Nutzern auf Unverständnis. «'Frau Mahomes?'», kommentierte eine Userin auf X ungläubig. Es sei ziemlich aufschlussreich, dass Trump Taylor Swift mit ihrem Freund, einem Footballspieler, in Verbindung bringe und nicht mit dem grössten Popstar der Welt:

«Ich schätze, für ihn werden Frauen nur durch ihre Beziehungen zu Männern definiert.»

Ein anderer Nutzer fragte auf der Plattform lediglich: «Hat Frau Mahomes überhaupt einen Vornamen?» Ein weiterer User kommentierte: «Zu schade, dass Brittany Mahomes nicht einmal einen Bruchteil des Einflusses von Taylor Swift hat.» Zudem werfen Social-Media-Nutzer Trump Frauenverachtung vor: «Der springende Punkt ist, dass wir wissen, dass Donald Trump keine Frauen mag. Und er macht einfach weiter seinen Mund auf und beweist es», heisst es in einem Kommentar.

Verwendete Quellen: