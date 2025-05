Die Situation rund um Cannabis hat sich seit der weitgehenden Legalisierung in Thailand stark verändert. Bild: keystone

Schmuggel nimmt zu: Thailand will Cannabis-Regeln drastisch verschärfen

Die Situation rund um Cannabis hat sich seit der weitgehenden Legalisierung in Thailand stark verändert. Der verbotene Schmuggel soll stark zugenommen haben. Die Behörden wollen nun härter durchgreifen.

Annika Danielmeier / watson.de

Mehr «International»

Im Juni 2022 hat Thailand als erstes Land in Asien Cannabis teilweise legalisiert. Die Landwirtschaft veränderte sich, zahlreiche Cannabis-Shops schossen aus dem Boden. Auch der Tourismus hat sich seitdem stark verändert; die Wirtschaft erlebte durch die Teillegalisierung einen Aufschwung.

Allerdings versuchen auch mehr Touristen, Cannabis aus dem Land zu schmuggeln. Der Grund, warum die thailändischen Behörden nun wieder einen härteren Kurs fahren wollen.

Thailand will Verkauf von Cannabis regulieren

Nachdem es in den vergangenen Monaten zu einem sprunghaften Anstieg von Schmuggel-Fällen gekommen ist, wurde am Mittwoch erklärt, dass sie die Vorschriften wieder verschärfen wollen, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Beamte hatten die Kontrollen am Flughafen zuletzt verschärft. Insbesondere indische und britische Reisende wurden dabei mit Cannabis im Gepäck erwischt. In der vergangenen Woche erst flogen laut britischen Medien etwa zwei Frauen in Sri Lanka und Georgien auf, nachdem sie die Droge aus Thailand herausgeschmuggelt hatten.

Bei einer gemeinsamen Operation mit Thailand sind laut Angaben der britischen Regierung im Februar über zwei Tonnen Cannabis bei Reisenden entdeckt worden. In Thailand seien seit Juli vergangenen Jahres ausserdem über 50 Britinnen und Briten wegen dem Versuch des Schmuggels festgenommen worden.

Bei einer Pressekonferenz betonte Gesundheitsminister Somsak Thepsutin, dass es verboten ist, Cannabis ohne Genehmigung aus dem Land zu bringen.

Cannabis soll nur noch mit Rezept herausgegeben werden dürfen

Thepsutin kündigte dabei auch an, dass die Behörden in den kommenden Wochen neue Vorschriften einführen wollen. Geplant ist, den Verkauf stärker zu kontrollieren, so sollen Geschäfte etwa nur noch Cannabis an Kundinnen und Kunden herausgeben dürfen, die dafür ein Rezept vorweisen können.

«Wir wollen nicht, dass die Leute sagen, sie seien nur nach Thailand gekommen, um Cannabis zu rauchen. Das erweckt einen negativen Eindruck», sagt der Leiter der Abteilung für traditionelle und alternative Medizin, Somruek Chungsaman, gegenüber «Reuters».

Innerhalb der Regierung ist man sich nicht einig, wie es mit dem Cannabis in Thailand weitergehen soll. Die regierende Pheu-Thai-Partei hatte bereits angekündigt, die weitgehende Legalisierung wieder zurücknehmen zu wollen. Von deren Koalitionspartner gibt es jedoch Widerstand; diese unterstütze die Entkriminalisierung von Cannabis.