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Riesenschlange tötet Frau auf Plantage in Indonesien

Riesenschlange tötet Frau auf Plantage in Indonesien

12.06.2026, 11:0912.06.2026, 11:09

Ein riesiger Netzpython ist in Indonesien einer Frau zum Verhängnis geworden: Die 44-Jährige wurde auf einer Plantage auf der Insel Taliabu in der Provinz Nordmolukken von der fast acht Meter langen Würgeschlange angegriffen und getötet.

Netzpython Malayopython reticulatus Python reticulatus in Sud und S
Ein riesiger Netzpython hat eine Frau in Indonesien getötet. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Als ihr Ehemann sie fand, steckte ein Teil ihres Körpers bereits im Maul des Reptils, wie der örtliche Polizeichef Adnan Kashogi dem Sender CNN Indonesien bestätigte. Netzpythons zählen zu den grössten Schlangenarten der Welt.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Frau war nach Angaben der Behörden am Dienstag zu einer nahegelegenen Plantage gegangen, um Rinder umzutreiben, kehrte aber nicht zurück. Als ihr Mann nach ihr suchte, entdeckte er den 7,8 Meter langen Python, der sich um den Körper seiner Frau gewickelt hatte und versuchte, sie zu verschlingen. Der Mann habe das Tier mit einem scharfen Werkzeug getötet und seine Frau befreit, sagte Kashogi. Jedoch sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Netzpythons kommen in Indonesien häufig in Wäldern, auf Plantagen und in ländlichen Gebieten vor. Auch in der Vergangenheit gab es schon Fälle, bei denen Menschen – vor allem in abgelegenen Regionen – von den Riesenschlangen getötet oder sogar verschlungen wurden. (dab/sda/dpa)

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