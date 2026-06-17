Viele der geretteten Katzen sind mittlerweile in der Obhut der Polizei. Bild: Humane World for Animals

400 Tiere gerettet: Vietnamesische Polizei zerschlägt Katzenfleisch-Ring

Sie klauten Katzen, schlachteten sie und verkauften das Fleisch weiter: In Vietnam wurde ein kriminelles Netzwerk gesprengt, nachdem in Ho-Chi-Minh-Stadt der Diebstahl von Haustieren verdächtig angestiegen war. Neun Verdächtige sitzen in Haft.

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Über drei Jahre hinweg sollen die Verdächtigen im Süden von Vietnam Katzen gestohlen haben. Sie sollten anschliessend geschlachtet und ihr Fleisch weiterverkauft werden. Als die Polizei vergangene Woche zugriff, stellte sie 400 lebende Katzen sicher, 80 tote Tiere fanden sie auf Eis gelagert vor. Bei weiteren Durchsuchungen konnten laut Medienberichten noch mehr Katzen gefunden worden.

Die Ermittlungen wurden ins Rollen gebracht, nachdem in der Ho-Chi-Minh-Stadt auffällig viele Katzen verschwanden. Laut der Organisation Humane World for Animals soll es sich um einer der grössten Schläge gegen den illegalen Katzenfleischhandel in Vietnam handeln.

Die neun festgenommenen Verdächtigen sollen zu einem Netzwerk gehören und zugegeben haben, Katzen eingefangen zu haben. Anschliessend seien die Tiere zu Sammelstellen gebracht worden, von wo aus sie an Händler verkauft worden seien.

Erste Katzen wieder zuhause, andere starben nach der Befreiung

Rund 40 der geretteten Katzen konnten mittlerweile wieder ihren Besitzerinnen und Besitzern zurückgegeben werden, schreibt die Tierschutzorganisation. 260 weitere seien noch in der Obhut der Polizei, darunter auch Katzenjunge und trächtige Tiere. Sie sollen als Beweismittel im Fall dienen oder wurden noch nicht identifiziert. Die Organisation half mit Katzenfutter und Ventilatoren gegen die Hitze aus.

Laut Medienberichten sind rund 100 der geretteten Tiere mittlerweile an den Folgen der Strapazen gestorben. Die Tierschutzorganisation berichtet, dass viele Tiere abgemagert und schwach wirkten.

Die Tiere wirkten abgemagert. Bild: Humane World for Animals

Die Polizei forderte Katzenbesitzer, die ihre Tiere vermissen, dazu auf, vorbeizukommen, damit die geretteten Tiere identifiziert werden können, berichtet BBC. Die Ermittlungen im Fall dauern noch an.

Katzen- und Hundefleisch bei der Bevölkerung zunehmend unbeliebt

Der Schlag gegen das Netzwerk sei ein Zeichen gegen den Handel von Katzenfleisch in Vietnam. Jeden Monat würden tausende Katzen gestohlen. Sie landeten später in Schlachthäusern oder Restaurants und würden anschliessend gegessen.

Zwar ist der Verzehr von Katzenfleisch in Vietnam erlaubt, es wird auch in Restaurants angeboten. Fleischhändler brauchen dafür aber bestimmte Zertifikate und müssen die Herkunft der Tiere belegen. Zudem wächst der Widerstand gegen den Verzehr von Katzen- und Hundefleisch in der Bevölkerung, wie Vier Pfoten berichtet. (vro)