Der Krieg verschont die Kinder nicht – wie diese 15 Bilder zeigen

Wie bedeutet der Krieg in der Ukraine für die Kinder vor Ort?

Für die einen heisst es, sich verstecken in Kellern und U-Bahnen, während von draussen die Gefechte zwischen den russischen Truppen und den Ukrainern toben.

Für die anderen bedeutet es, das Zuhause und ihre Väter zu verlassen, zu Fuss, mit Bussen und Zügen in Richtung Grenze aufzubrechen – in der Hoffnung, bald in einem sicheren Land zu sein.

Einige Kinder wurden in dem Krieg bereits verletzt oder getötet. In Mariupol starb ein 6-jähriges Mädchen während eines Angriffs.

Und mitten im Tumult kam auch neues Leben auf die Welt. Im Okhmadet-Kinderkrankenhaus im Zentrum der Hauptstadt Kiew wurden winzige neugeborene Zwillingsbrüder in Decken gewickelt auf dem Kellerboden geboren. Am anderen Ende des Landes, in Mariupol, brachte Kateryna Suharokowa ihren Sohn Makar zur Welt – im Keller eines Entbindungskrankenhauses, der in eine Krankenstation umgewandelt und als Bunker genutzt wurde.

Aber lassen wir die Bilder sprechen. Mitarbeitende der Bildagentur AP haben die Situation der Kinder in der Ukraine eingefangen:

Mariupol, Ukraine, Sonntag, 27. Februar 2022: Menschen schlafen in einem improvisierten Bunker in einem Sportzentrum, das bis zu 2000 Menschen aufnehmen kann. Bild: keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Kiew, Ukraine, Montag, 28. Februar 2022: Neugeborene Zwillingsbrüder schlafen in einem als Bunker genutzten Keller des Okhmadet-Kinderkrankenhauses im Zentrum der Hauptstadt. Bild: keystone/AP Photo/Emilio Morenatt

Lviv, Westukraine, Sonntag, 27. Februar 2022: Ein Mädchen fängt Schneeflocken, während es mit anderen am Bahnhof auf einen Zug nach Polen wartet. Bild: keystone/AP Photo/Bernat Armangue

Kiew, Ukraine, Samstag, 26. Februar 2022: Ein Mädchen malt auf einem Notizbuch neben ihrer Mutter, während sie in der U-Bahn Schutz suchen, die als Bombenschutzraum dient. Bild: keystone/AP Photo/Emilio Morenatti

Mariupol, Ukraine, Montag, 28. Februar 2022: Kateryna Suharokowa küsst ihren neugeborenen Sohn Makar im Keller eines Entbindungskrankenhauses, der in eine Krankenstation umgewandelt und als Bunker genutzt wurde. Bild: keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Kiew, Ukraine, Samstag, 26. Februar 2022: Ein Spielzeug liegt in den Trümmern eines Wohnhauses, das durch einen Raketenangriff beschädigt wurde. Bild: keystone/AP Photo/Emilio Morenatti

Siret, Rumänien, Samstag, 26. Februar 2022: Kinder, die vor dem Konflikt in der benachbarten Ukraine geflohen sind, spielen auf dem Boden eines Veranstaltungssaals in einem Hotel. Bild: keystone/AP Photo/Andreea Alexandru

Grenzübergang Medyka, Polen, Montag, 28. Februar 2022: Ein Kind sammelt Spielzeug in der Nähe einer Kleiderspendenstation Bild: keystone/AP Photo/Visar Kryeziu

Novognativka, Ostukraine, Sonntag, 20. Februar 2022: Anastasia Manha, 23, wiegt ihren 2 Monate alten Sohn Mykyta nachdem ihr Dorf durch Separatisten beschossen wurde. Bild: keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Siret, Rumänien, Montag, 28. Februar 2022: Ein Flüchtlingskind sitzt in einem Bus an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Bild: keystone/AP Photo/Andreea Alexandru

Kiew, Ukraine, Donnerstag, 24. Februar 2022: Eine Frau hält ihr Baby in einem Bus, als sie die Hauptstadt verlässt. Bild: keystone/AP Photo/Emilio Morenatti

Lviv, Westukraine, Sonntag, 27. Februar 2022: Fahrgäste warten im Bahnhof auf einen Zug nach Polen. Bild: keystone/AP Photo/Bernat Armangue

Mariupol, Ukraine, Donnerstag, 24. Februar 2022: Während der russischen Beschusses betritt ein Ehepaar einen Schutzraum mit einem Baby in einem Kinderwagen. Bild: keystone/AP Photo/Sergei Grits

Kiew, Ukraine, Donnerstag, 24. Februar 2022: Eine Frau hält ihre Tochter im Arm, während sie in einem als Luftschutzbunker genutzten Keller sitzt. Bild: keystone/AP Photo/Emilio Morenatti

