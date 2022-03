Wie Google Maps genutzt wird, um Putins Zensur zu umgehen

«Hallo Bürger Russlands! Das ist eine Not-Meldung. Eure Söhne, Brüder, Freunde werden gewaltsam in die Ukraine entsandt, wo sie in das Land unschuldiger Zivilisten einfallen. Das ist keine Rettungsmission. Eure Medien lügen euch an. Unschuldige Menschen sterben. Russische Soldaten werden dazu gezwungen, unschuldige Menschen zu bombardieren und zu erschiessen. Bitte verbreitetet diese Nachricht. Wir wissen nicht, wie wir euch sonst erreichen sollen. Protestiert und helft unseren und euren Leuten. Letztendlich sind wir Brüder. Danke.»