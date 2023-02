Ukrainischer Verteidigungsminister soll offenbar seinen Posten räumen

Resnikow war nach einer Reihe von Skandalen und Affären im Verteidigungsministerium in die Kritik geraten. Unter anderem war zuletzt sein Stellvertreter Wjatscheslaw Schapowalow im Zusammenhang mit dem Skandal um den Einkauf überteuerter Lebensmittel für Soldaten zurückgetreten. Zudem sollen nach Medienberichten unter anderem in einem anderen Bereich der Behörde beim Bau von Kasernen Gelder veruntreut worden sein.

Zuvor hatte der Verteidigungsminister einen freiwilligen Rücktritt ausgeschlossen. Er wolle erst zurücktreten, wenn ihn sein Präsident Selenskyj dazu auffordere, sagte Resnikow am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Kiew . «Kein Beamter bleibt ewig im Amt», schränkte er nach Angaben der Agentur Ukrinfom ein.

Der nach Skandalen in seiner Behörde in die Kritik geratene ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow soll offenbar kommende Woche seinen Posten räumen. Dies berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrainska Pravda am Sonntag unter Berufung auf Regierungs- und Militärquellen. Resnikow weiss wohl allerdings noch nichts von den Plänen: «Ich habe keine Gespräche über meinen Rücktritt von dieser Position geführt», sagte er dem Bericht zufolge.

Opferzahl nach Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt massiv – 230 Tote allein in Syrien

Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow steht wegen Skandalen in seinem Ministerium in der Kritik. Nun gibt es Spekulationen um eine Abberufung.

Geheimoperation Miami: Die FIFA will sich in den USA niederlassen

Moskau vermeldet Erfolg in der Region Charkiw – das Nachtupdate ohne Bilder

Wolodymyr Selenskyj zeigt sich dankbar für die Zusammenarbeit mit den Briten, Olaf Scholz verrät Details über Telefonate mit Putin und die Russen melden einen Erfolg in der Region Charkiw – das Nachtupdate.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Beginn der Ausbildung ukrainischer Besatzungen am britischem Kampfpanzer Challenger 2 begrüsst. «Das ist ein gutes Gefährt und wird eine ernsthafte Verstärkung auf dem Schlachtfeld sein», sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstagabend. Er bedankte sich bei Grossbritannien für die militärische Hilfe. Die Lage an der Front bezeichnete er als schwierig, gab sich aber siegesbewusst.