Ukrainische Armee rückt südlich von Uroschajne weiter vor

An den Ostabschnitten der Front bei Kupjansk und Lyman seien zudem russische Angriffe abgewehrt worden. «Der Gegner hat erfolglose Angriffshandlungen im Bereich von Senkiwka im Gebiet Charkiw und Bohdaniwka im Gebiet Donezk unternommen», sagte Kowaljow. Die «schweren Kämpfe» dauerten an.

Der 113. Basejump-Tote in der Schweiz – so gefährlich ist der Extremsport wirklich

Objekte aus British Museum gestohlen – Mitarbeiter entlassen

Das British Museum in London beklagt den Verlust mehrerer Objekte. Gegenstände aus der Sammlung seien verschwunden, gestohlen oder beschädigt, teilte die Institution am Mittwoch mit. Im Verdacht steht demnach ein ehemaliger Beschäftigter. «Ein Mitarbeiter wurde entlassen und das Museum wird jetzt rechtliche Schritte gegen die Person einleiten», hiess es in der Mitteilung, in der eine Überprüfung der Sicherheitsmassnahmen angekündigt wurde.