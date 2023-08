Nato-Stabschef löst in der Ukraine Entsetzen aus

Bereits im Sommer – nach dem Nato-Gipfeltreffen in Vilnius – hatte er betont, es sei wichtig, über die Sicherheitslage in der Ukraine nach Ende des Krieges zu diskutieren. Er hatte hinzugefügt, dass Russland momentan militärisch ohnehin nicht in der Lage sei, neue Gebiete zu erobern. Es gehe nun darum, wie viel die Ukraine zurück erkämpfen könne und dann eine Lösung zu finden, damit «sich der Krieg nicht wiederholt».

Stein des Anstosses war Stian Jenssens Aussage: «Ich glaube, eine Lösung könnte darin bestehen, dass die Ukraine Territorium abgibt und im Gegenzug eine Nato-Mitgliedschaft erhält.» Mit der Abgabe von Territorium sind in diesem Fall Zugeständnisse an Russland, den Aggressor im Ukraine-Krieg, gemeint.

Stian Jenssen (l), der Stabschef von Generalsekretär Jens Stoltenberg und der stellvertretende Nato-Generalsekretär, Mircea Geoana (r) an einem informellen Nato-Treffen 2022 in Berlin. Bild: IMAGO / photothek

Im Sudan ist kein Ende der Gewalt in Sicht. Am Dienstag ging die militärische Auseinandersetzung zwischen der sudanesischen Armee und der Rapid Support Forces (RSF) in den fünften Monat. «Das strategische Gesamtbild hat sich seit Beginn der Kämpfe kaum verändert», sagte Afrika-Experte Ben Hunter von der britischen Beratungsfirma Verisk Maplecroft der Deutschen Presse-Agentur. Keine der beiden Seiten sei in der Lage, entscheidende Offensiven durchzuführen.