Ein Einsiedlerkrebs hat sich ein Plastikteil als Haus erwählt. Bild: AP/Jennifer Lavers

Für weniger Plastik: UN-Verhandlungen gehen in nächste Runde

Die Verhandlungen über ein globales UN-Abkommen gegen Plastikverschmutzung gehen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa in die vierte damit voraussichtlich vorletzte Verhandlungsrunde.

Delegierte aus mehr als 170 Ländern werden am Dienstag (ab 19.15 Uhr MESZ) zu den sogenannten INC-4-Verhandlungen erwartet, die bis nächsten Montag dauern sollen. Bis Ende des Jahres wollen die UN eine Konvention erarbeiten, die die Verschmutzung durch Plastik bis 2040 massiv eindämmen soll. Ob das realistisch ist, wird sich nun zeigen. Die fünfte und letzte Verhandlungsrunde startet im November.

Nach UN-Angaben wurden seit den 1950er-Jahren 9,2 Milliarden Tonnen Plastik produziert - das entspricht in etwa dem Gewicht von 910 000 Eiffeltürmen. Der überwältigende Teil des Plastiks ende als Abfall auf Deponien oder in der Umwelt. Die allermeisten Kunststoffe bauten sich biologisch nicht ab. Das Material verbleibe oft in riesigen Müllstrudeln in den Weltmeeren. (sda/dpa)