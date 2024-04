Video: watson

So sieht's aus, wenn eine Ratte ein Mini-Auto lenkt

Mehr «Videos»

Ein kanadisches Pärchen hat seinen Ratten das Autofahren beigebracht! Dass Ratten klug sind, ist nichts Neues und auch die Ursprungsidee ist nicht bahnbrechend: Forscher fanden bereits 2019 in einem Experiment heraus, dass Ratten das Lenken eines Fahrzeuges lernen können. Die kanadische Familie hat sich nun die Baupläne für die kleinen Autos geschnappt und ausprobiert, ob auch ihre Tierchen das Manövrieren schaffen.

Zur Entwarnung: Nein, unter Tierquälerei geht das nicht. Ratten brauchen Beschäftigung und müssen bewegt und Stimuliert werden. Die Tierchen können auch jederzeit aus den Autos raus und werden auch nicht gezwungen, die Fahrzeuge zu lenken, um an ihr Essen zu kommen. Das erklärt das Besitzerpaar auf ihrem Instagram-Kanal. Die Autofahrten sind auch nicht die einzige Beschäftigung für die Tierchen. Sie erhalten viel andere Aufgaben und Möglichkeiten, sich zu bewegen.

Wie die Autofahrten der Tierchen aussehen? Guggsch du hier:

Video: watson

Zum Experiment an der Richmond University

An der Universität von Richmond im US-Bundesstaat Virginia wollten Forschende im Jahr 2019 herausfinden, wie die Tiere auf komplexe Herausforderungen reagieren. Die Ratten lernten also, kleine Fahrzeuge zu steuern. Für die Studie bauten die Forscher ein kleines «Auto» – eine durchsichtigen Plastikbox auf Rädern. Sie erteilten den Nagern Fahrstunden und brachten ihnen bei, das Auto über drei Pedale, die sie einfach nur mit der Pfote berühren mussten, zu steuern – links, rechts und geradeaus. Nach acht Wochen Fahrschule konnten die Tiere eine Strecke von fast 1,5 Metern 1,40 Metern zurücklegen, inklusive Lenkmanövern! Am Ende der Strecke wartete jeweils ein Leckerli auf die Tiere.

(aki)

Mehr Nagetierli gibt's hier:

Achtung Triggerwarnung: Das ist nicht so herzig.

Video: watson/Alina Kilongan

Hier eher wieder cute:

Video: Roberto Krone

Und das finden wir wieder weniger schön: