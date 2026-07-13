Präsident José Antonio Kast sprach von einer Tragödie, die das ganze Land in Trauer versetze. Bild: www.imago-images.de

Auto rast in Strassenmarkt – sechs Tote bei Unglück in Chile

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In Chile hat ein Fahrer an einem bekannten Strassenmarkt in der Küstenstadt Viña del Mar die Kontrolle über sein Auto verloren und dabei sechs Menschen getötet. Sieben weitere seien bei dem Unglück verletzt worden, darunter zwei Babys, sagte der Regionalbeauftragte des Präsidenten in der Region Valparaíso, Manuel Millones, dem Sender TVN. Die Ermittlungen laufen, um die Umstände des Vorfalls zu klären.

Präsident José Antonio Kast sprach von einer Tragödie, die das ganze Land in Trauer versetze. Auf der Plattform X drückte er den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. «Alle staatlichen Institutionen setzen sich dafür ein, den Betroffenen zu helfen und die Verantwortlichkeit für dieses schmerzliche Ereignis vollständig aufzuklären», schrieb der Staatschef.

Der nach dem Vorfall festgenommene Fahrer sei ein Unteroffizier der Infanteriemarine, der ausserhalb seiner Dienstzeit privat unterwegs gewesen sei, teilte die Marine mit. Der Mann habe erklärt, dass er ohnmächtig geworden sei und sich an nichts erinnern könne, berichtete TVN. Eine Augenzeugin sagte, der Fahrer sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Bürgersteig gefahren, wo sich Menschen, darunter vermutlich auch Strassenhändler, aufhielten. (sda/dpa)