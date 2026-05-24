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Ukraine beantragt sofortige Sitzung im UN-Sicherheitsrat

Nach russischem Angriff: Ukraine beantragt sofortige Sitzung im UN-Sicherheitsrat

24.05.2026, 19:0224.05.2026, 19:02
epaselect epa12989705 A Ukrainian rescuer works at the site of a Russian strike on a shopping center in Kyiv, Ukraine, 24 May 2026, amid the Russian invasion. More than 600 drones and 90 missiles stru ...
Ein ukrainischer Feuerwehrmann nach dem russischen Angriff auf Kiew am Sonntag.Bild: keystone

Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha hat nach den massiven russischen Luftschlägen gegen die Hauptstadt Kiew die internationale Gemeinschaft zu einer «starken Antwort an den Aggressor» aufgefordert. Der Minister beantragte laut einer Mitteilung auf der Plattform X eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats und eine Zusammenkunft der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Sybiha warf Russland vor, mit der «barbarischen Raketenattacke» in der vergangenen Nacht fehlende militärische Fortschritte auf dem Schlachtfeld im Angriffskrieg gegen die Ukraine kompensieren zu wollen.

Allein in Kiew wurden mindestens zwei Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten stieg laut Bürgermeister Vitali Klitschko bis zum frühen Abend auf 81. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte in den sozialen Netzwerken mit, es seien etwa 100 Menschen bei den Angriffen im Land verletzt und mindestens vier getötet worden.

Auch Regierungsgebäude beschädigt

Bei den Attacken wurden laut Behörden auch Regierungsgebäude beschädigt, darunter das Aussenministerium und das Kabinettsgebäude. Verletzte gab es demnach an dem arbeitsfreien Sonntag aber nicht. Ukrainischen Medien zufolge wurde auch ein Haus beschädigt, in dem Präsident Selenskyj eine Wohnung besitzt.

«Putin versucht, die Ukraine einzuschüchtern, indem er Zivilisten angreift und Wohngebäude, Museen, Schulen sowie kritische Infrastruktur zerstört», sagte Aussenminister Sybiha. Der Kremlchef versuche das ausserdem, indem er Mittelstreckenraketen auf friedliche Städte abfeuere. Russland hatte zuvor den Einsatz seiner neuen und wegen ihrer Zerstörungskraft gefürchteten Oreschnik-Rakete bestätigt.

Die internationale Gemeinschaft müsse reagieren, meinte Sybiha. «Wir fordern unsere Partner nachdrücklich auf, entschlossene multilaterale Massnahmen zu ergreifen, um Russland abzuschrecken und es zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden zu bewegen», betonte der Minister. (sda/dpa)

Mehr zum Angriff:

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Russland bestätigt Einsatz seiner Oreschnik-Rakete – erstmals nahe Kiew
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