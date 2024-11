«F… around and find out» – Bezirksstaatsanwalt Larry Krasner macht keine Spässe (Archivbild). Bild: keystone

Philadelphia-Staatsanwalt macht klare Ansage an alle MAGA-Chaoten đź‘Š

Pennsylvania kommt bei den US-Wahlen wohl die grösste Bedeutung aller Bundesstaaten zu. Entsprechend sind die 19 Wahlleutestimmen, die es im Swing State zu holen gibt, extrem umkämpft – und entsprechend angespannt sind dort die Menschen, die verantwortlich für die sichere Durchführung des Wahlprozesses sind.

Das gilt auch für den Distrikt Philadelphia. Am Montag hat der Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia, Larry Krasner, eine Warnung an alle herausgegeben, die sich in die Aktivitäten am Wahltag einmischen wollen. Krasner stellte dabei sicher, dass ihn auch wirklich niemand missverstehen wird.

«F… around and find out»: Larry Krasner wird deutlich Video: extern/NBC News

«Wir sind hier an einem sehr wichtigen Tag vor einer sehr wichtigen Wahl. Wir sind vor allem hier, um über den Schutz einer Wahl zu sprechen und sicherzustellen, dass die morgige Wahl frei sein wird. Sie wird fair sein, und sie wird endgültig sein», sagte Krasner an einer Pressekonferenz.

Und dann wird der Staatsanwalt deutlich: «Jeder, der meint, es sei an der Zeit, Miliz zu spielen, dem sei gesagt: F… around and find out», sagte Krasner. Der Ausdruck «Fuck around and find out» gilt heute als eine Art geflügeltes Wort und kann als Drohung verstanden werden. Es bedeutet in etwa: «Solltest du im Begriff sein, etwas sehr Dummes zu tun, dann wirst du die Konsequenzen kennenlernen.»

Krasner führte dabei weiter fort: «Wer meint, es sei an der Zeit, Menschen zu beleidigen, zu misshandeln, zu bedrohen – f… around and find out.» Man sei im Besitz zahlreicher Handschellen und Gefängniszellen «und wir haben eine Jury in Philadelphia». Krasner versprach, jeden strafrechtlich zu verfolgen, der versuche, die Abstimmung zu stören.

Während der letzten Präsidentschaftswahlen 2020 wurden zwei Männer, ein 61-Jähriger und ein 42-Jähriger aus Virginia, in Philadelphia mit Waffen und Munition vor dem Pennsylvania Convention Center festgenommen, wo die Stimmen ausgezählt wurden, die schliesslich Joe Biden ins Weisse Haus brachten.

Krasner gab an, man sei sich der Kontroverse um die Wahlen in den USA sehr wohl bewusst und werde dafür sorgen, dass jede Stimme gezählt wird. «Es ist uns egal, wer Ihre Stimme bekommt. Das einzig Wichtige ist, dass Sie wählen können», so Krasner. (lak)