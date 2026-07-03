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Extremkletterer überlisten das Sicherheitssystem des Empire State

Two people stand on the tip of the antenna of the Empire State Building in New York while holding a banner on Wednesday, July 1, 2026. (WABC-TV via AP) Empire State Building-Banner
Heiratsantrag in 440 Metern Höhe: Extremsportler klettern illegal auf die Spitze des Empire State Buildings.Bild: keystone

Wie die Extremkletterer das Sicherheitssystem des Empire State Buildings überlisteten

Zwei Profi-Fassadenkletterer haben das weltberühmte Empire State Building in New York bezwungen und sich auf der Spitze verlobt. Wie der US-Sender CNN berichtet, war der illegale Stunt bis ins letzte Detail geplant: Das Paar tarnte sich als Bauarbeiter, umging mehrere Sicherheitsbarrieren und nutzte eine unverschlossene Luke auf der 104. Etage.
03.07.2026, 20:1503.07.2026, 20:15

Der spektakuläre Aufstieg der russischen Extremkletterer Angelina Nikolau und Ivan Kuznetsov wirft unangenehme Fragen für das Sicherheitsmanagement des Wolkenkratzers auf. Laut Ermittlungsberichten von CNN war die Aktion kein spontaner Einfall, sondern das Ergebnis wochenlanger Spionage und akribischer Vorbereitung.

Kletteraktion auf dem Empire State Building endet in Handschellen

Die beiden Kletterer, die bereits durch die Netflix-Dokumentation «Skywalkers: A Love Story» bekannt sind, verschafften sich über die regulären Ladezonen des Gebäudes Zutritt. Bekleidet mit gefälschten Sicherheitswesten, Bauhelmen und passgenauen ID-Plakaten tarnten sie sich perfekt als Teil eines externen Wartungsteams. So gelang es ihnen, die ersten Sicherheitskontrollen im Erdgeschoss unbemerkt zu passieren und die Lastenaufzüge zu nutzen.

Eine offene Luke und das Deaktivieren der Alarme

Der kritische Teil des Plans begann in den oberen, für die Öffentlichkeit streng gesperrten Stockwerken. Um bis zur Turmspitze vorzudringen, mussten Nikolau und Kuznetsov mehrere verschlossene Sicherheitstüren überwinden. Berichten zufolge nutzten sie dafür manipulierte Keycards, um die elektronischen Schlösser der Etagen 86 bis 102 zu überlisten.

Auf der 104. Etage – direkt unterhalb der massiven Sendeantenne – stiessen die Kletterer schliesslich auf eine technische Wartungsluke, die für kurzzeitige Arbeiten unverschlossen war. Von dort aus war der Weg auf das ungeschützte Gerüst der rund 440 Meter hohen Antenne frei. Das Paar nutzte zudem den Umstand, dass die Bewegungsmelder in diesem Bereich wegen laufender Renovierungen temporär deaktiviert waren.

Oben auf der Nadel des Wolkenkratzers rollten sie ein Friedensbanner aus, bevor Kuznetsov seiner Partnerin direkt über dem Abgrund den Heiratsantrag machte. Die New Yorker Polizei wurde erst aufmerksam, als die bordeigenen Überwachungskameras der Antenne schliesslich Alarm schlugen. Die Einsatzkräfte mussten aus Sicherheitsgründen die Stromzufuhr der Sendeanlage drosseln, bevor sie das Paar beim Abstieg abfangen und wegen schweren Hausfriedensbruchs festnehmen konnten. (mke)

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