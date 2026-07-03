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Hochzeit von Taylor Swift in New York: Vorbereitungen laufen

FILE - Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce, right, and Taylor Swift appear after the Chiefs victory over the Buffalo Bills in the AFC Championship NFL football game in Kansas City, Mo., on Jan. ...
Taylor Swift und Travis Kelce – ihre geplante Hochzeit sorgt für AufruhrBild: keystone

Swift-Kelce-Hochzeit: So intensiv laufen die Vorbereitungen in New York

03.07.2026, 07:5003.07.2026, 07:50

Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce haben übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge begonnen. Im New Yorker Madison Square Garden feierte das Paar den Berichten zufolge ein Abendessen am Vorabend der grossen Party, die heute Abend stattfinden soll. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Grossveranstaltung. Swift und Kelce selbst äusserten sich dazu bislang nicht.

A vehicle believed to be carrying Taylor Swift departs Madison Square Garden as preparations continue for her wedding with NFL player Travis Kelce, on Friday, July 3, 2026, in New York. (AP Photo/Andr ...
In diesem Auto soll Swift derzeit in New York unterwegs sein.Bild: keystone

Die Strassen rund um den in Pink erleuchteten Madison Square Garden in Manhattan waren am Donnerstagabend (Ortszeit) abgesperrt, ein Grossaufgebot von Polizisten war dafür im Einsatz. An den Absperrgittern versammelten sich Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Zahlreiche grosse Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein grosses weisses Zelt aufgebaut war. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten – wie etwa Schauspielerin Lena Dunham oder den Musiker Jack Antonoff.

NYPD canine units patrol the street outside Madison Square Garden ahead of a reported wedding between singer Taylor Swift and National Football League player Travis Kelce on on Thursday, July 2, 2026, ...
Polizisten unterwegs beim Madison Square Garden.Bild: keystone

New York in Hitzewelle – mit rappelvollem Wochenende

An diesem Wochenende stehen in New York mit zahlreichen Veranstaltungen etwa rund um den 4. Juli – den 250. Geburtstag der USA – und die Fussballweltmeisterschaft bereits zahlreiche Grossveranstaltungen an, zudem steckt die Metropole mitten in einer Hitzewelle.

Extreme Hitzewelle trifft Osten der USA während 250-Jahr-Jubiläum und Fussball-WM

Zuvor war bekannt geworden, dass Swift und Kelce in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA spendeten – beispielsweise an Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme.

Swift und Kelce seit August verlobt

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung. Für beide wäre es die erste Ehe.

Die treuen Fans von Swift – die sogenannten Swifties – hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt. (dab/sda/dpa)

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