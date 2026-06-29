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«Korrupteste Regierung, die das Land je hatte» – Biden rechnet mit Trump ab

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Der ehemalige US-Präsident Joe Biden trat an einer Gala der Demokratischen Partei in Maryland als Sprecher auf. Genau zwei Jahre, nachdem ihn sein Auftritt in der Präsidentschaftsdebatte gegen Donald Trump zum Aufgeben gezwungen hatte, fand er am Samstagabend scharfe Worte gegen den amtierenden Präsidenten.

In einer zehnminütigen Rede liess der 83-Jährige kein gutes Haar an Donald Trump. Er kritisiert, dass Trump seine eigenen Interessen über die Interessen der Vereinigten Staaten stellen würde. Imageprojekte seien das, worauf sich Trump konzentriere: vom Bau eines neuen Ballsaals im historischen Ostflügel des Weissen Hauses bis zum Debakel um den Reflecting Pool.

Was sich hier abspielt, sieht Biden als mehr als ein Zeichen von Narzissmus:

«Korruption. Unverfrorene, unverhohlene Korruption. Korruption in einem Ausmass, wie es sie in der amerikanischen Geschichte unter keiner Regierung je gegeben hat.» Joe Biden über die Trump-Regierung

Als Beispiel für die Korruptionsvorwürfe fügte der Ex-Präsident an, dass Donald Trump denselben Mann zum Reinigen des Reflecting Pools engagiert habe, der auch privat für ihn arbeite. Biden wirft Trump unverhohlen vor, dass die Aussicht, damit Geld zu verdienen, Teil seiner Motivation für das Präsidentschaftsamt sei.

Einen Teil von Joe Bidens Rede im Wortlaut findest du im Video:

Video: watson/hanna dedial

(hde)

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