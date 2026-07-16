Video: watson/nina bürge

Nicht ganz jugendfrei – Hunter Biden teilt gegen Donald Trump aus

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Hunter Biden, der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, war in einem Interview zu Gast. Dort teilte er gegen den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump aus. Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Hunter Biden war bei einem US-amerikanischen Medium zu Gast. Es heisst «VladTV» und ist vor allem für seine ausführlichen Interviews mit US-Promis, Sportlern oder Rappern bekannt. Hunter Bidens Vater, Joe Biden, war der 46. Präsident der USA und von 2021 bis 2025 im Amt.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump bezeichnete seinen Vorgänger in der Vergangenheit immer wieder als «Sleepy Joe». Eine Anspielung darauf, dass er während Medienkonferenzen eingeschlafen sei oder während Reden den Faden verloren habe.

Auf die klaren Worte, die Hunter Biden im Interview gegen Trump gefunden hatte, hat dieser bis anhin nicht reagiert. (nib)