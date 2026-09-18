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Republikanerin Salazar kritisiert Donald Trump wegen Migrationspolitik

Hier teilt Salazar gegen Trump aus:

Video: extern/X

«Sie fühlen sich verraten»: Republikanerin teilt in Video gegen Trump aus

18.09.2026, 06:2118.09.2026, 06:28

Knapp sieben Wochen vor den US-Parlamentswahlen bekommt Präsident Donald Trump aus den eigenen Reihen Gegenwind für seine umstrittene Abschiebepolitik. Die republikanische Abgeordnete María Elvira Salazar aus Florida, die um ihren Wiedereinzug in das Repräsentantenhaus kämpft, veröffentlichte eine Videobotschaft, in der sie Trump direkt attackiert: «Herr Präsident, einige Ihrer Massnahmen zur Durchsetzung des Einwanderungsrechts sind zu weit gegangen.» US-Bürger mit lateinamerikanischen Wurzeln fühlten sich von Trump «verraten».

Bipartisan Press Conference On Immigration Bill U.S. Representative Maria Elvira Salazar R-FL speaks at a bipartisan press conference announcing the reintroduction of the Dignity Act immigration bill ...
Die republikanische Politikerin María Elvira Salazar kritisiert Trump für dessen Migrationspolitik.Bild: www.imago-images.de

Der amtierende Präsident könne beim Thema Migration sein, «was Lincoln für Sklaverei und Reagan für Kommunismus war», fährt sie fort. und weiter:

«Ich sage nicht, dass man ihnen Amnestie gewähren sollte. Aber man sollte ihnen ein würdevolles Leben ermöglichen.»

Dass sich Republikaner so offen gegen ihren Präsidenten stellen, kommt selten vor. Trumps Umfragewerte sind aktuell schlecht. Der US-Präsident setzt in seiner zweiten Amtszeit auf einen harten Kurs gegen Migranten und massenhafte Abschiebungen. Die Razzien der Bundesbehörden gegen Migranten sind umstritten und hatten landesweit grosse Proteste ausgelöst.

Der Hintergrund von Salazars Attacke gegen Trump dürfte die Sorge sein, dass den Republikanern die wichtige Wählerschaft der spanischsprachigen US-Amerikaner wegen der teils brutalen Razzien abhandenkommen könnte. Der Bevölkerungsanteil der Latinos ist in Florida, wo Salazars Wahlkreis liegt, hoch.

Abgeordnete: Hispanics fühlen sich verraten

Salazar warf Trump in dem Clip vor, dass viele von den Behörden festgehaltene Menschen keine Vorstrafen hätten. «Dieselben Hispanics, die Ihnen 2024 geholfen haben, ins Weisse Haus zu gelangen, fühlen sich heute verraten», ergänzte die Abgeordnete.

President Donald Trump speaks during a campaign rally at the Gastonia Municipal Airport, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Gastonia, N.C. (AP Photo/Matt Kelley) Donald Trump
Donald Trump wird aus den eigenen Reihen kritisiert.Bild: keystone

Die 64-Jährige ist seit 2021 Abgeordnete im Kongress. Der überparteiliche «Cook Political Report» sieht bei dem Rennen in ihrem Wahlbezirk, der im Raum Miami liegt, aktuell einen Vorsprung für die Republikanerin.

Bei den Midterms – den Parlamentswahlen – werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat neu besetzt. Die Republikaner haben in beiden Parlamentskammern eine hauchdünne Mehrheit. Sollten die Demokraten die Wahlen am 3. November gewinnen, würde es für Trump deutlich schwerer werden, seine Politik durchzusetzen.

Im südlichen «Sunshine State» Florida hat Trump vielerorts eine treue Wählerschaft. In dem republikanisch regierten Bundesstaat liegt auch sein Anwesen, der Privatclub Mar-a-Lago. (dab/sda/dpa)

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Gulasch
18.09.2026 06:49registriert März 2014
Das sind gewaltige Opportunisten, Fähnchen im Wind. Unterstützen Trump über alles, bis sie merken, dass sie nicht wiedergewählt werden könnten...
Man ist sich selbst eben doch am nächsten !
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Cherokee
18.09.2026 06:37registriert Juni 2020
Erstaunlich wenige erheben ihre Stimme, dabei gäbe es noch etliche andere Themen, wo Trump übers Ziel hinaus schiesst oder schlichtweg seine gemachten Wahlversprechen nicht hält
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M.K.
18.09.2026 06:35registriert Dezember 2022
Salazar in der Videobotschaft an Trump: «Ich sage nicht, dass man ihnen Amnestie gewähren sollte. Aber man sollte ihnen ein würdevolles Leben ermöglichen.» - Das ist doch mal ein toller Vorschlag, den ich voll unterstütze. Trump sollte abtreten und irgendwo in Florida ein würdevolles Leben führen. Eine Amnestie für ihn und seine Schergen halte ich jedoch auch für keine gute Idee.
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