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Trump verspottet Meloni wegen angeblicher Bitte um Foto

«Hat mich angefleht, ein Foto mit ihr zu machen»: Trump verspottet Meloni – diese reagiert

19.06.2026, 13:4019.06.2026, 13:40

Nur wenige Tage nach einem angeblich versöhnlichen Gespräch am Rande des G7-Gipfels in Évian hat US-Präsident Donald Trump mit spöttischen Bemerkungen über Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für Aufsehen gesorgt.

President Donald Trump speaks with Italian Prime Minister Giorgia Meloni at a working lunch with leaders of G7 and the Middle East in Evian-les-Bains, France, Tuesday, June 16, 2026. (Evelyn Hockstein ...
Donald Trump und Giorgia Meloni am G7-Gipfel.Bild: keystone

In einem Telefoninterview mit dem italienischen TV-Sender La7 sagte Trump: «Sie hat mich angefleht, ein Foto mit ihr zu machen.» Er habe dieser Bitte entsprochen, da sie ihm leidgetan habe.

Meloni reagierte prompt in einer Videobotschaft bei Instagram und erklärte dort: «Die Aussagen von Donald Trump sind völlig erfunden. Ich bin ehrlich gesagt fassungslos.» Sie fügte hinzu: «Ich und Italien flehen niemals.» Sie wisse nicht, wieso der US-Präsident sich so gegenüber Verbündeten verhalte.

Spannungen seit einigen Monaten

Das Verhältnis zwischen Meloni und Trump hatte zuletzt deutlich gelitten. Der US-Präsident hatte die rechte Regierungschefin vor etwa zwei Monaten scharf kritisiert, nachdem sie seine verbalen Angriffe auf Papst Leo XIV. als «inakzeptabel» bezeichnet hatte. Er sei schockiert über sie gewesen und habe sich in ihr getäuscht, sagte Trump auf Meloni angesprochen.

Beim G7-Gipfel im französischen Évian Anfang der Woche soll es aber zu einem «klärenden Gespräch» gekommen sein, wie es aus Rom hiess. Italienische Medien verbreiteten ein Foto der beiden: Sie sind darauf zu sehen, wie sie gemeinsam auf einer Couch sitzen und in ein Gespräch vertieft sind. Dabei soll die «Einheit des Westens» von beiden bekräftigt worden sein, berichteten diplomatische Kreise.

Aussenminister sagt USA-Besuch ab

Im jüngsten La7-Interview lenkte Trump das Gespräch schnell auf Meloni – die er zuvor immer wieder gelobt und als wichtige Partnerin bezeichnet hatte – und fragte den Journalisten, wie es seiner Ministerpräsidentin gehe. Er sagte dann: «Wahrscheinlich ist sie froh, dass ich mit ihr gesprochen habe. Ich hätte nicht mit ihr sprechen müssen.» Sie habe so sehr ein Foto mit ihm gewollt, sagte Trump. La7 veröffentlichte nicht den Originalton, sondern nur eine ins Italienische synchronisierte Fassung.

epa13038322 Italian Foreign Minister Antonio Tajani ahead of the European Foreign Affairs Council meeting in Luxembourg, 15 June 2026. EU foreign ministers will discuss Russia&#039;s war of aggression ...
Italiens Aussenminister sagt seine Reise in die USA ab.Bild: keystone

Nach den Äusserungen erhielt Meloni von Italiens Aussenminister Antonio Tajani Rückendeckung. Er schrieb bei X, die «schweren und beleidigenden» Worte des US-Präsidenten gegenüber Meloni beleidigten ganz Italien. Er habe aus diesem Grund einen für kommende Woche geplanten Besuch in den USA abgesagt. (dab/sda/dpa)

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