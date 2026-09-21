Sohn von Cindy Crawford: Presley Gerber mit 27 Jahren verstorben

Mehr «International»

Schauspielerin Cindy Crawford trauert um ihren Sohn: Presley Gerber ist mit nur 27 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher Crawfords gegenüber CNN. «Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre», sagte er. Die Todesursache ist bislang unklar. Gemäss TMZ befand er sich zum Zeitpunkt seines Todes in einer Entzugsklinik.

Presley Gerber ist mit 27 Jahren gestorben. Bild: www.imago-images.de

Presley Gerber war eines von zwei Kindern von Cindy Crawford und ihrem Mann, Unternehmer Rande Gerber. Er kam 1999 in Kalifornien zur Welt und arbeitete seit jungen Jahren als Model. Mit nur 16 Jahren stand er für das italienische Label Moschino auf dem Laufsteg. Später modelte er für weitere grosse Marken der Modewelt wie Dolce & Gabbana, Burberry, Ralph Lauren oder Calvin Klein.



In den letzten Jahren kämpfte Gerber immer wieder mit psychischen Problemen und Suchterkrankungen. 2019 wurde er betrunken am Steuer erwischt, weshalb er zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Zuletzt versuchte er, offen mit seinen Problemen umzugehen. Unter anderem publizierte er auf Social Media regelmässig Videos unter der Caption «Mental Health Mondays», um Themen rund um psychische Gesundheit anzusprechen.

Auch Presley Gerbers Schwester Kaia arbeitet als Model. Erst vor einigen Wochen äusserte sie sich öffentlich zu den Problemen ihres Bruders. «Wenn so etwas in einer Familie passiert, holt das alle auf den Boden der Tatsachen zurück», sagte sie gegenüber «Vogue». Dass er versuche, Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren, mache sie stolz, sagte sie damals. (dab)