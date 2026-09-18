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Lady Gagas Baby heisst Rose Bean: Das bedeutet der Name

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So heisst das Baby von Lady Gaga – und das ist die Geschichte hinter dem Namen

US-Medien haben durch Insider erfahren, was in der Geburtsurkunde des Babys von Lady Gaga und Michael Polansky steht. Was es mit dem Namen auf sich hat.
18.09.2026, 13:1418.09.2026, 13:14
Birthe Wenge / t-online
Ein Artikel von
t-online

Lange hielten Lady Gaga und Michael Polansky die Geburt ihres Kindes aus der Öffentlichkeit heraus. Erst am 11. September berichtete das US-Magazin «People», dass das Paar ein Baby bekommen hatte. Kurz darauf tauchten Fotos auf, die die Sängerin mit dem Neugeborenen bei einem Spaziergang in Nordkalifornien zeigten.

FILE - Lady Gaga arrives at the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Lady Gaga
Lady Gaga ist jetzt Mutter.Bild: keystone

Nun haben «People» und «TMZ» unter Berufung auf eine Geburtsurkunde das Geschlecht und den Namen des ersten Kindes des Paares enthüllt: Es ist ein Mädchen und heisst Rose Bean Polansky. Dahinter stecken zwei Vorbilder, die für Lady Gaga eine besondere Rolle spielen.

Was «A Star Is Born» mit dem Namen zu tun hat

Der Vorname Rose soll «People» zufolge an den Song «La Vie En Rose» erinnern, den Lady Gaga im Film «A Star is Born» von 2018 interpretierte. Ihre Verbundenheit mit dem Lied hatte die Sängerin bereits früher sichtbar gemacht: Auf ihrer Wirbelsäule trägt sie eine grosse Rosentätowierung mit dem Schriftzug «la vie en rose». Der zweite Vorname Bean gehe dem Bericht zufolge auf den Sänger und Aktivisten Carl Bean zurück, der Lady Gagas Hit «Born This Way» inspiriert haben soll.

Das Mädchen kam am 9. Juni um 23.19 Uhr im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt. Entbunden wurde sie laut «TMZ» von Dr. Robert Katz, einem Frauenarzt, dem die Promis vertrauen.

Einem Insider zufolge hatten Lady Gaga und Michael Polansky im Sommer die Arbeit pausiert, um Zeit mit dem Baby zu verbringen. Die 40-Jährige und ihr 42-jähriger Verlobter würden «beide strahlen, wenn sie über das Elternsein sprechen», berichtete «People» unter Berufung auf den Informanten. Polansky wirke «leichter, glücklicher» als zuvor.

Zuletzt war Lady Gaga im April nach dem Ende ihrer «Mayhem Ball»-Tournee öffentlich aufgetreten. Im Oktober 2025 hatte sie in der «Late Show» von Stephen Colbert gesagt: «Mutter zu sein, ist das, was ich mir am meisten wünsche.» Polansky werde «ein wunderschöner Vater sein», und beide seien begeistert, gemeinsam eine Familie zu gründen.

Lady Gaga und Polansky sind seit 2019 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich über die Mutter der Sängerin. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde bekannt, dass sie seit April 2024 verlobt sind.

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