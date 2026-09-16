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Amanda Seyfried und Thomas Sadoski haben sich getrennt

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Liebesaus bei Hollywood-Traumpaar: Amanda Seyfried und Thomas Sadoski haben sich getrennt

2017 geben sie sich das Jawort. Jetzt machen Amanda Seyfried und Thomas Sadoski öffentlich, dass sie sich voneinander getrennt haben.
16.09.2026, 10:5816.09.2026, 10:58
Maria Bode / t-online
Ein Artikel von
t-online

Schauspielerin Amanda Seyfried und Schauspieler Thomas Sadoski haben verkündet, kein Paar mehr zu sein. Liiert waren die beiden seit 2016.

NY: Premiere for Long Bright River by Peacock Amanda Seyfried and Thomas Sadoski attend premiere for Long Bright River by Peacock at Metrograph in New York on March 5, 2025. New York New York United S ...
Amanda Seyfried und Thomas Sadoski haben sich getrennt.Bild: www.imago-images.de

In einer Erklärung, die dem US-amerikanischen Magazin «People» vorliegt, teilten Seyfried und Sadoski mit: «Wir leben schon seit einiger Zeit getrennt, und es hat sich als der richtige Schritt für uns und unsere Familie erwiesen. Wir haben einander für immer – und das ist GUT.» Seyfried und Sadoski hielten sich stets bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Klar ist jedoch, dass die beiden zwei gemeinsame Kinder haben. Ihre Tochter Nina kam 2017 zur Welt, ihr Sohn Thomas Jr. folgte 2020.

Die rasante Liebesgeschichte von Seyfried und Sadoski

Die 40-jährige Seyfried und der 50 Jahre alte Sadoski hatten sich 2015 kennengelernt. Damals standen sie zusammen für das Stück «The Way We Get By» am Off-Broadway auf der Bühne. Anfang 2016 drehten sie gemeinsam die Komödie «Zu guter Letzt». Im Frühjahr desselben Jahres wurde ihre Beziehung bestätigt. Schnell folgten Verlobung und eine Hochzeit nur zu zweit sowie wenige Tage später die Geburt des ersten Kindes. Die Familie lebt mit mehreren Tieren auf einer Farm im US-Bundesstaat New York.

Seit wann genau Seyfried und Sadoski getrennt sind, ist nicht bekannt. Im Januar hatten sie sich noch gemeinsam bei einer Veranstaltung im Château Marmont in Los Angeles gezeigt, bei der Seyfrieds Golden-Globe-Nominierung für ihre Hauptrolle in «The Testament of Ann Lee» gefeiert wurde. Erst am Dienstag teilte Seyfried in ihrer Instagram-Story ein humorvolles Foto von Sadoski mit einem kleinen Reptil auf der Schulter.

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