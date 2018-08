US-Ermittler finden Blackbox von in Seattle gekapertem Flugzeug

3 Tage, 33 Schiessereien, 12 Tote – Chicago erlebt Wochenende der Hölle

Die Welle der Gewalt beginnt in Chicago am Freitagabend um 18.00 Uhr und endet am Sonntag um Mitternacht. In dieser Zeit registrierte die Polizei ...

Die Welle der Gewalt erreicht in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, in den drei Stunden zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr morgens ihren Höhepunkt. In dieser Zeit werden bei 10 Schiessereien 30 Personen verwundet oder umgebracht – alle sechs Minuten muss Chicago ein weiteres Opfer beklagen.

... in der Nacht auf Sonntag fordern mindesten drei …