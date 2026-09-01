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71 Stürze und 3530 Kilometer: «Grey Beard» holt sich Rekord zurück

Dale Sanders ist 91 Jahre alt – und hat erneut den gesamten Appalachian Trail absolviert. Unterwegs stürzte er nach eigenen Angaben 71 Mal, musste kurz ins Spital und dachte ans Aufgeben. Am Ende erreichte er trotzdem den Gipfel des Mount Katahdin.

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Dale Sanders ist zurück im Rekordbuch. Der 91-Jährige hat den Appalachian Trail in den USA absolviert und ist damit der älteste bekannte Wanderer, der die berühmte Route fertiggelaufen ist.

Wie CNN unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AP berichtet, legte Sanders den 3530 Kilometer langen Trail zwischen Georgia und Maine in Etappen innerhalb eines Jahres zurück. Am Montag erreichte er den Mount Katahdin, den höchsten Berg im Bundesstaat Maine. Oben hielt er kurz inne und betete.

Er habe Gott, seinem Support-Team und allen danken müssen, die ihn bis hierher gebracht hätten, sagte Sanders nach seiner Ankunft.

Dale Sanders jubelt. Bild: keystone

71 Stürze unterwegs

Sanders ist auf dem Trail unter dem Namen «Grey Beard» bekannt. Einfach war seine Tour nicht. Nach eigener Zählung stürzte er unterwegs 71 Mal. Sechs Stürze bezeichnete er als schwer, einer führte zu einem kurzen Spitalaufenthalt. Ein weiterer passierte nur rund 180 Meter vor dem Ziel.

Trotzdem gab Sanders nicht auf. Bereits 2017 hatte er den Altersrekord auf dem Appalachian Trail aufgestellt, damals war er 82 Jahre alt. Vier Jahre später wurde er von seinem Freund M.J. Eberhart übertroffen, der mit 83 Jahren den Trail absolvierte. Kurz darauf kündigte Sanders an, den Rekord zurückholen zu wollen.

Dale Sanders jubelt noch mehr. Bild: keystone

«Ich bin 91»

Seine zweite Rekordtour sei deutlich härter gewesen als die erste, sagte Sanders. Obwohl er sich sechs Monate vorbereitet hatte, fühlte er sich nach eigenen Angaben nicht in Bestform.

Er müsse sich aber immer wieder daran erinnern, sagte er: «Ich bin 91.» In diesem Alter lange Distanzen zu wandern, bedeute, Neuland zu betreten.

Im Juni stürzte Sanders beim Abstieg vom Killington Mountain in Vermont in einem Geröllfeld. Er schlug sich Beine, Arme und Hände auf. Gebrochen war nichts. Also wischte er das Blut nicht einmal ab, sondern lief weiter.

Später wurde sein linker Arm taub. Ärzte befürchteten zunächst einen Schlaganfall, stellten dann aber einen eingeklemmten Nerv fest. Sanders durfte weiterwandern, dachte damals aber ans Aufgeben.

Dale Sanders Base Camp auf Rädern. Bild: keystone

Seine Frau überzeugte ihn weiterzumachen

Anfang August kehrte Sanders kurz nach Tennessee zurück. Die Mutter seiner Frau war gestorben, er wollte bei ihr sein. Seine Frau überzeugte ihn schliesslich, den Trail zu Ende zu gehen.

Zu den schönsten Momenten zählten für Sanders die Abschnitte in Pennsylvania. Dort seien die Wege gut gepflegt gewesen, ausserdem hätten ihm sogenannte «Trail Angels» Essen und Getränke gebracht. Wenn einem Menschen unterwegs Caramel Frappes vorbeibrächten, seien die Steine plötzlich nicht mehr so schlimm, sagte er.

Sanders wurde während seiner Wanderung selbst zu einer kleinen Berühmtheit. Viele andere Wandernde erkannten ihn, Tausende folgten ihm in sozialen Medien. Das veränderte auch seine Motivation. Irgendwann sei der Rekord nur noch zweitrangig gewesen, sagte Sanders. Wichtiger sei ihm geworden, dass seine Tour andere Menschen ermutige.

Dale Sanders mit seinem Kollegen. Bild: keystone

Powernap mitten auf dem Trail

Sanders wurde 1935 in Kentucky geboren, zwei Jahre bevor der Appalachian Trail fertiggestellt wurde. Als Kind wurde er wegen seiner geringen Körpergrösse gehänselt. Selbstvertrauen fand er später in Einzelsportarten wie Akrobatik und Schwimmen. Danach diente er in der Navy und arbeitete lange im Bereich Parks und Freizeit.

Es ist nicht sein erster Altersrekord. Sanders wurde bereits zur ältesten Person, die den gesamten Mississippi River mit dem Paddelboot befuhr. Diese 87-tägige Reise begann er an seinem 87. Geburtstag.

Auch auf dem Appalachian Trail zeigte sich, wie zäh Sanders ist. Umgestürzte Bäume, steile Passagen und lange Tagesetappen hielten ihn nicht auf. Einmal wurde er gegen Ende eines rund 19 Kilometer langen Tages wackelig, legte sich auf den Weg und sagte, er brauche einen Powernap.

Zwei Minuten später stand er wieder auf und wanderte weiter. (mke)