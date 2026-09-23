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Lionel Richie sagt nach Herz-OP Konzerte ab

Lionel Ritchie presents the award for Entertainer of the Year during the 57th NAACP Image Awards on Saturday, Feb. 28, 2026, in Pasadena, Calif. (AP Photo/Chris Pizzello) Lionel Richie
Lionel Richie hat sich wegen Vorhofflimmerns am Herzen operieren lassen müssen.Bild: keystone

Lionel Richie sagt nach Herz-OP Konzerte ab

23.09.2026, 03:39

US-Sänger Lionel Richie («Hello», «All Night Long») muss nach einem Eingriff am Herzen mehrere geplante Konzerte in den USA verschieben. Der 77-Jährige habe sich einem «Routineeingriff wegen Vorhofflimmerns» unterzogen, teilte sein Sprecherteam auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Angaben der Ärzte sei alles «perfekt» verlaufen. «Lionel geht es gut, aber er wird eine Auszeit nehmen und bald wieder auf der Bühne stehen», hiess es in der Mitteilung.

Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung, die mit Medikamenten oder mit einem operativen Eingriff behandelt werden kann.

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Bild aus vergangenen Tagen: Lionel Richie 1978 bei einem Auftritt mit The Commodores.Bild: www.imago-images.de

Drei in den USA geplante Auftritte im Rahmen seiner laufenden «Sing a Song All Night Long»-Tour mit der Band Earth, Wind & Fire sollen nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Richies nächstes Konzert in Las Vegas ist für Mitte Oktober geplant.

Richie und die Band sind seit Juni in den USA auf Tour. Aus gesundheitlichen Gründen verschob der Sänger in den vergangenen Monaten bereits einige Konzerte, einen Auftritt brach er nach einem Schwindelanfall vorzeitig ab, wie US-Medien berichteten. Die Soul-Ikone wurde durch Welthits wie «Hello», «Truly», «Say You, Say Me» oder «Three Times a Lady» bekannt. (sda/dpa)

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