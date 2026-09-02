Der US-Popstar Lionel Richie musste ein Konzert im Sitzen beenden und sich danach auf die Intensivstation begeben. Bild: keystone

Lionel Richie nach Konzert auf Intensivstation

Mitten im Abschlusssong bat Lionel Richie um einen Stuhl. Nach dem Konzert kam der 77-Jährige ins Krankenhaus. Es ist nicht sein erster Vorfall auf dieser Tour.

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Es war ein ungewöhnliches Bild, das Konzertbesucher im «The Muny» im Forest Park in St. Louis an jenem Samstagabend zu sehen bekamen: Lionel Richie, mitten in seinem Abschlusssong «All Night Long», gab seiner Crew per Handzeichen ein Zeichen. Kurz darauf stand ein Stuhl auf der Bühne. Den Rest des Liedes sang der 77-Jährige im Sitzen. Gegenüber dem Publikum hatte er angegeben, sich schwindelig und seltsam zu fühlen.

Danach liess sich Lionel Richie selbst in ein Krankenhaus in St. Louis einweisen. Wie «TMZ» berichtet, liegt er dort auf der Intensivstation. Ärzte untersuchen einen möglichen Flüssigkeitsmangel. Laut dem US-Promiportal soll er am Dienstag entlassen werden. Weder Lionel Richie noch sein Team hat sich bislang zu dem Vorfall geäussert.

Für den Musiker ist es nicht der erste solche Vorfall auf dieser Tour. Bereits im Juni war es auf derselben Tour zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Beim Eröffnungskonzert der gemeinsamen Tournee mit Earth, Wind & Fire in St. Paul, Minnesota, hatte Lionel Richie die Bühne nach rund einer Stunde verlassen. Auch damals teilte er dem Publikum mit, ihm sei schwindelig, und setzte sich auf den Boden, bevor er nach hinten verschwand.

Sanitäter versorgten ihn hinter den Kulissen, anschliessend wurde er mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Saxofonist Dino Soldo informierte die Menge damals darüber, dass der Sänger den Auftritt nicht fortsetzen könne. Kurz darauf sagte er zwei Konzerte ab. Seine nächsten Auftritte sind erst wieder für Ende September geplant.

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