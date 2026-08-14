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Trumps Name soll doch wieder am Kennedy Center auftauchen

Mit diesem Trick soll Trumps Name nun doch wieder am Kennedy Center landen

14.08.2026, 07:1014.08.2026, 07:10

US-Präsident Donald Trump bekommt im Streit um die Anbringung seines Namens an der Fassade der berühmten Kulturinstitution Kennedy Center in Washington Rückenwind vom Kuratorium. Mehrere US-Medien berichteten, dass das Gremium der Institution, dem Trump selbst vorsitzt, dafür gestimmt habe, dass der Schriftzug zurückkehren soll – allerdings anders als zuvor.

FILE - Workers install Donald J. Trump above the current signage on the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts on Dec. 19, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) America 250 ...
Trumps Name stand schon einmal am Kennedy Center, wurde dann aber abmontiert.Bild: keystone

Die Abstimmung erfolgte, obwohl ein Gericht die vorherige Umbenennung verboten und verfügt hatte, dass Trumps Name abmontiert werden muss – was auch passierte. Ob das Gremium mit seinem Plan nun Erfolg haben wird, ist offen. Mehreren Medien zufolge muss ein Gericht dies überprüfen und genehmigen.

Umbenennung führte zu Protest

Im Dezember 2025 war das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt worden, nachdem Trump kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 die Einrichtung unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen «anti-amerikanische Propaganda» in der Kulturwelt angekündigt hatte. Er entliess mehrere Mitglieder des Kuratoriums und übernahm den Vorsitz. Die Umbenennung führte zu grossem Protest. Künstler sagten Auftritte ab.

Ein Richter in der US-Hauptstadt hatte im Mai die Entfernung des Namens Trump dann damit begründet, dass der Kongress einst dem Kennedy Center seinen Namen gegeben habe. Folglich dürfe auch nur das US-Parlament diesen ändern. Dagegen legte das Kennedy Center Berufung ein, die in der Hauptsache noch nicht entschieden ist.

Greift das Gremium zu einem Trick?

Das Gremium könnte laut «New York Times» mit der Abstimmung über einen Umweg versuchen, Trumps Name schlussendlich doch wieder ans Gebäude zu bringen: Dieser soll demnach nicht als offizielle Umbenennung des Kennedy Centers, sondern als Zusatzhinweis auf seine geplante Restaurierung und Renovierung an die Fassade montiert werden. Nach dem Willen des Gremiums soll der Zusatz «Restauriert und renoviert von Präsident Donald J. Trump» angebracht werden, wie neben der «New York Times» auch der Sender NPR berichtete. Ein konkreter Zeitpunkt für eine Montage wurde in den Medienberichten nicht genannt.

Im Kennedy Center am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Das Haus wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Einrichtung soll für Renovierung geschlossen werden

Ausserdem stimmte das Gremium dafür, dass die Kultureinrichtung für zweijährige Renovierungsarbeiten geschlossen werden soll. Laut dem Sender NPR sei ein Grossteil des Gebäudekomplexes von der geplanten Schliessung betroffen. So soll ein eingeschränktes Veranstaltungsprogramm möglich sein.

Eigentlich wollte Trump das Kulturhaus bereits im Juli schliessen lassen, damit Renovierungsarbeiten erfolgen können. Doch der Richter hatte die Schliessung vorläufig gestoppt, weil nach seiner Ansicht eine sorgfältige und ergebnisoffene Prüfung für die Entscheidung zur Schliessung fehlte. Die Instandsetzungen dürfen aber fortgesetzt werden. Das Gericht hinderte die Entscheider auch nicht grundsätzlich daran, die Einrichtung vorübergehend zu schliessen. Es bedürfe aber einer ordnungsgemässen Prüfung. (dab/sda/dpa)

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Haarspalter
14.08.2026 07:35registriert Oktober 2020
„The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ - genau so war es nämlich beschriftet - fand ich allerdings sehr lustig.

„Memorial“ (Gedenken) in Verbindung mit der Nennung einer bekanntermaßen weltberühmten, längst verstorbenen Person liess gewisse Hoffnungen bezüglich Trumps unmittelbaren Zukunft aufkommen.
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MaLiMaRe
14.08.2026 08:40registriert August 2025
*Restauriert und renoviert von Präsident Donald J. Trump"
Freut mich zu hören, dass ein Präsident die Zeit findet und selbst Hand anlegt für die Renovierung eines ganzen Museums!

Nein?

Ok, dann halt schön, dass er sowas mit seinen Privatvermögen finanziert!

Auch nicht?

Finanziert durch den Steuerzahler oder korrupte "Patrioten" (wie beim Ballsaal) und durchgeführt von befreundeten Firmen und dabei gepfuscht (wie beim Reflecting Pool), stimmts so?
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