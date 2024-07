Trump, die Stilikone: Die verrücktesten Modetrends vom Parteitag

Der Mordversuch an Donald Trump hat bei Anhängern des Ex-Präsidenten zu einer Reihe von kuriosen neuen Trends geführt.

Natasha Hähni / ch media

Mehr «International»

Unauffällig waren sie ja noch nie, die Trump-Fans. Funkelnder Trump-Schmuck, Bilder mit dem Fahndungsfoto des Ex-Präsidenten und rote «Maga»-Kappen gehören in den Kleiderschrank jedes Rally-Gehers, der etwas auf sich hält.

Das Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten und dessen Verletzung am Ohr haben jedoch für eine Reihe neuer Fan-Artikel gesorgt. Das wohl auffälligste Accessoire in der Maga-Sphäre zurzeit: ein Pflaster am rechten Ohr. Damit würdigen die Trump-Anhänger ihren Helden, der bei seinen öffentlichen Auftritten nur wenige Tage nach dem Mordversuch ein grosses weisses Pflaster trägt. Einige haben zusätzlich Wahl-Slogans darauf gekritzelt. Wer gerade keine richtige Bandage zur Hand hatte, weicht einfach auf ein Stück Papier oder weisses Klebeband aus.

Bild: keystone

Bild: keystone

Auch der Vorfall selber - allen voran das jetzt schon ikonische Bild, auf dem Trump seine Faust in die Luft streckt, hinter ihm die amerikanische Fahne - lieferte reichlich Inspiration für neue Artikel. Die Verkaufsstände am republikanischen Parteitag sind am Mittwoch überfüllt mit T-Shirts, bedruckt mit der heldenhaft wirkenden Szene. Gemäss «The Hill» zahlen Fans jeweils 50 Franken pro T-Shirt. Ein Verkäufer sagte dem «Courthouse News Service», er habe das neue Motiv in seinem Van auf dem Weg zum Parteitag gedruckt.

T-Shirts mit der Attentat-Szene gibt es in etlichen Variationen. Bild: keystone

Zu kaufen gibt es verschiedene Versionen: eine mit der ganzen Szene, inklusive Secret-Service-Agenten, Fahne und dem Spruch «Trump 2024». Auf einem anderen ist nur Trump und die US-Fahne zu sehen. Darunter der Schriftzug «Fight», also «Kämpfe». Das sagte der Republikaner am Samstag, als ihn die Agenten von der Bühne in Butler, Pennsylvania, führten. Auf einem weiteren Oberteil wurde das Bild mit dem Wort «Kugelsicher» ergänzt.

Manche wollen die Attentat-Szene verewigen

Einige Hardcore-Fans gehen noch einen Schritt weiter: Statt auf ein T-Shirt drucken respektive stechen sie sich das Bild direkt auf die Haut.

Trump-Tattoos sind aber nichts Neues. Das Gesicht des Republikaners in zahlreichen Variationen, sein Wahl-Slogan «Make America Great Again» oder die Abkürzung «Maga» sind auf den Rücken, Armen und Hälsen von zahlreichen Anhängern zu finden.

Eine funkelnde Trump-Kette gehört in der Fan-Szene bei vielen zur Grundausstattung. Bild: keystone

Bild: keystone

Wie fest seine Fans ihn verehren, weiss Trump nur zu gut. Erst Anfang Jahr warb der ehemalige Präsident für den Verkauf von Trump-Bibeln für knapp 60 Dollar, goldene Turnschuhe für fast 400 Dollar und ein Parfüm für 100 Dollar.