In Billings, im US-Bundesstaat Montana, trauern die Menschen um eine ganze Familie, die bei einer Amoktat ausgelöscht wurde. Bild: keystone

Opfer zwischen 7 und 92 Jahren alt: Mann löscht in Montana (USA) ganze Familie aus

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Ein Familienangehöriger ist nach Angaben der Polizei der Tatverdächtige hinter einem Gewaltverbrechen mit acht Todesopfern im US-Bundesstaat Montana. Der 44-jährige Mann soll in einem Wohnhaus in der Stadt Billings seine Eltern, Grossmutter und Schwester sowie deren vier Kinder getötet haben. Die Opfer seien sieben bis 92 Jahre alt gewesen, teilte Sheriff Kent O’Donnell am Mittwoch (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mit.

Hintergrund des Vorfalls vom Sonntagabend war mutmasslich eine familiäre Auseinandersetzung. Weitere Angaben zum Tatmotiv machten die Ermittler nicht. Der Mann habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei seinen Eltern gelebt. Der Verdächtige habe sich nach der Bluttat selbst tödliche Schusswunden zugefügt.

Der 44-Jährige sei zuvor nicht polizeilich aufgefallen, hiess es. Die Ermittlungen seien sehr komplex, teilte Sheriff O’Donnell mit. Die sterblichen Überreste der Opfer mussten aus dem abgebrannten Haus der Familie geborgen werden. Zur genauen Todesursache der acht Opfer machte die Polizei zunächst keine Angaben – damit blieb unklar, ob sie infolge von Schussverletzungen oder wegen des Brandes ums Leben kamen. (sda/dpa)