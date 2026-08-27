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Billings Montana USA: Mann löscht bei Amoktat ganze Familie aus

Flowers sit at a memorial honoring eight family members who were killed while gathering for dinner near the family home outside Billings, Mont., Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Matthew Brown) Mont ...
In Billings, im US-Bundesstaat Montana, trauern die Menschen um eine ganze Familie, die bei einer Amoktat ausgelöscht wurde.Bild: keystone

Opfer zwischen 7 und 92 Jahren alt: Mann löscht in Montana (USA) ganze Familie aus

27.08.2026, 02:3827.08.2026, 02:38

Ein Familienangehöriger ist nach Angaben der Polizei der Tatverdächtige hinter einem Gewaltverbrechen mit acht Todesopfern im US-Bundesstaat Montana. Der 44-jährige Mann soll in einem Wohnhaus in der Stadt Billings seine Eltern, Grossmutter und Schwester sowie deren vier Kinder getötet haben. Die Opfer seien sieben bis 92 Jahre alt gewesen, teilte Sheriff Kent O’Donnell am Mittwoch (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mit.

Hintergrund des Vorfalls vom Sonntagabend war mutmasslich eine familiäre Auseinandersetzung. Weitere Angaben zum Tatmotiv machten die Ermittler nicht. Der Mann habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei seinen Eltern gelebt. Der Verdächtige habe sich nach der Bluttat selbst tödliche Schusswunden zugefügt.

Der 44-Jährige sei zuvor nicht polizeilich aufgefallen, hiess es. Die Ermittlungen seien sehr komplex, teilte Sheriff O’Donnell mit. Die sterblichen Überreste der Opfer mussten aus dem abgebrannten Haus der Familie geborgen werden. Zur genauen Todesursache der acht Opfer machte die Polizei zunächst keine Angaben – damit blieb unklar, ob sie infolge von Schussverletzungen oder wegen des Brandes ums Leben kamen. (sda/dpa)

Hilfe für gewaltbetroffene Personen
Im Notfall direkt bei der Polizei melden: Telefonnummer 117

In allen Kantonen gibt es zudem Beratungsstellen, die Opfer von häuslicher Gewalt weiterhelfen. Alle Angebote findest du hier.

Zuflucht für volljährige Frauen und deren Kinder, die von körperlicher, psychischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, gibt es in diversen Frauenhäusern in der Schweiz. Weitere Informationen findest du hier.

Zuflucht für Männer, die von psychischer oder physischer Gewalt betroffen sind, gibt es in den Einrichtungen von Zwüschehalt. Weitere Informationen findest du hier.

Im Schlupfhuus finden Kinder und Jugendliche Zuflucht und Ansprechpersonen. Weitere Informationen findest du hier.

Zuflucht für minderjährige Mädchen gibt es im Mädchenhaus. Weitere Informationen findest du hier.

Die Dargebotene Hand bietet Gespräche und anonyme Beratungen rund um die Uhr an. 📱142 / www.143.ch

Für Jugendliche gibt es das gleiche Angebot von Pro Juventute. 📱147 / www.147.ch

Die LGBT+-Helpline bietet Hilfe und Unterstützung für queere Menschen. 📱0800 133 133 / www.lgbt-helpline.ch

Mehr dazu:

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