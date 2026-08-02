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Tausende sollen Zuhause in US-Stadt Spokane nach Feuer verlassen

Tausende sollen Zuhause in US-Stadt Spokane nach Feuer verlassen

02.08.2026, 22:5102.08.2026, 22:51
A structure that burned down is in ruins on W. Indian Trail Rd. in the aftermath of a wildfire in Spokane, Wash., Sunday, Aug. 2, 2026. (AP Photo/Young Kwak) Western Wildfires
Ein heruntergebranntes Haus in Spokane.Bild: keystone

Wegen mehrerer Feuer sind Tausende Menschen im Osten des US-Bundesstaates Washington aufgefordert worden, einen Teil der Stadt Spokane zu verlassen. Die Behörden gaben eine Warnung der Stufe drei aus, da eine «akute oder unmittelbar bevorstehende Gefahr» bestehe. «Sie sollten den Ort unverzüglich verlassen», hiess es laut offizieller Evakuierungskarte der lokalen Behörden weiter.

Die Stadt wies Anwohner darauf hin, nicht in die von der Evakuierung betroffenen Gebiete zurückzufahren. Feuerwehrleute und Einsatzkräfte bekämpften weiterhin die Feuer, hiess es. Das Notfallmanagement des gleichnamigen Bezirks Spokane hatte bereits zuvor eine Notunterkunft eingerichtet.

In den vergangenen Tagen hatten sich mehrere Feuer entfacht. Direkt an Spokane angrenzend breitet sich das sogenannte Old Trails Fire im Westen und Nordwesten der Stadt auf einer Fläche von etwa 14 Quadratkilometern aus. Im Nordosten haben die Einsatzkräfte mit dem etwas kleineren Fairview Fire zu kämpfen. Weiter nördlich entlang des Spokane River kam es zudem zu einem weiteren Feuer, das als Autumn Lane Fire bezeichnet wird, wie die gemeinnützige Warn- und Karten-App Watch Duty zeigt.

Laut Nationalem Wetterdienst sollen die Winde in der Nacht zum Montag zwar abschwächen. Dennoch bestehe weiterhin eine erhöhte Gefahr für neue und bestehende Brände, hiess es.

Gouverneur mobilisiert Nationalgarde

Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates, Bob Ferguson, hatte bereits am Freitag gut 100 Nationalgardisten mobilisiert. Diese kommen bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen zum Einsatz. Am Samstag rief er dann für Washington wegen der Dürrebedingungen bei zeitgleich hohen Temperaturen und starken Winden den Waldbrandnotstand aus. Zugleich verhängte er bis Ende September ein Verbot, dass Menschen das Verbrennen von Materialien im Freien sowie in der Landwirtschaft untersagt.

Spokane zählte laut US-Zensus im Jahr 2025 fast 231'000 Einwohner. Die von Bergen und hügeligem Gelände umgebene Stadt liegt fast an der Grenze zum benachbarten Bundesstaat Idaho. (sda/dpa)

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