Vincent Pastore im Jahr 2024 bei der Feier zum 25-jährigen Geburtstag von «The Sopranos» in New York. Bild: keystone

«The Sopranos»-Star Vincent Pastore ist tot

Er war fast immer als Mafia-Darsteller vor der Kamera. Am Samstag gab sein Manager den Tod von Vincent Pastore bekannt.

Thomas Wanhoff / t-online

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Der amerikanische Schauspieler Vincent Pastore ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er war vor allem durch seine Rolle in der Serie «The Sopranos» bekannt. «Er ist zu Hause verstorben», sagte Manager Robert Attermann dem Sender NBC News. Der Serienstar lebte seit langem im New Yorker Stadtteil Bronx.

Pastore spielte in der Serie die Rolle des Bonpensiero, den besten Freund von Hauptfigur Tony Soprano. Seine Figur musste vor allem die schmutzigen Jobs der Mafia-Familie erledigen. Später wurde Bonpensiero dann in der Serie ein Informant des FBI.

Matt Dillon brachte ihn zur Schauspielerei

Pastore wurde in der Bronx geboren und diente in der US-Marine, laut seiner Biografie in der Schauspieler-Datenbank IMDb. Er hatte nach eigenen Aussagen 30 Jahre lang in Nachtclubs gearbeitet und schloss Bekanntschaft mit dem Schauspieler Matt Dillon. Diese habe ihn inspiriert, es mit über 40 Jahren auch mit diesem Beruf zu versuchen. Eine seiner ersten Rollen als Schauspieler war die eines Kriminellen in der Serie «America's Most Wanted: America Fights Back» (1988). Zu dieser Zeit arbeitete er als Taxifahrer; nachdem die Folge ausgestrahlt worden war, rief eine Frau, die er gerade befördert hatte, beim Taxiunternehmen an, um mitzuteilen, dass ein Krimineller für sie arbeite, heisst es bei IMDB.

Er wurde vor allem in Mafia- und Mob-Filmen eingesetzt, unter anderem hatte er eine Rolle in «Once Upon a Time in Brooklyn».

Den Durchbruch schaffte er aber mit den «The Sopranos», die über sechs Staffeln beim Sender HBO liefen.

«Vinny war einer der freundlichsten und grosszügigsten Menschen, die ich je gekannt habe», sagte sein Manager Attermann zum NBC News. «Er begegnete jedem mit Herzlichkeit und Respekt und lehnte niemals einen Fan ab, der ein Foto oder ein Autogramm haben wollte. Er schätzte die Menschen, die ihn unterstützten, aufrichtig und gab ihnen stets das Gefühl, wertgeschätzt zu werden.»

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