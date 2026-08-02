recht sonnig23°
DE | FR
burger
International
USA

«The Sopranos»-Star Vincent Pastore ist tot

FILE - Vincent Pastore attends &quot;The Sopranos&quot; 25th anniversary celebration at Da Nico on Wednesday, Jan. 10, 2024, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP,File) Vincent Pastore
Vincent Pastore im Jahr 2024 bei der Feier zum 25-jährigen Geburtstag von «The Sopranos» in New York.Bild: keystone

«The Sopranos»-Star Vincent Pastore ist tot

Er war fast immer als Mafia-Darsteller vor der Kamera. Am Samstag gab sein Manager den Tod von Vincent Pastore bekannt.
02.08.2026, 10:4302.08.2026, 11:30
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der amerikanische Schauspieler Vincent Pastore ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er war vor allem durch seine Rolle in der Serie «The Sopranos» bekannt. «Er ist zu Hause verstorben», sagte Manager Robert Attermann dem Sender NBC News. Der Serienstar lebte seit langem im New Yorker Stadtteil Bronx.

Pastore spielte in der Serie die Rolle des Bonpensiero, den besten Freund von Hauptfigur Tony Soprano. Seine Figur musste vor allem die schmutzigen Jobs der Mafia-Familie erledigen. Später wurde Bonpensiero dann in der Serie ein Informant des FBI.

Matt Dillon brachte ihn zur Schauspielerei

Pastore wurde in der Bronx geboren und diente in der US-Marine, laut seiner Biografie in der Schauspieler-Datenbank IMDb. Er hatte nach eigenen Aussagen 30 Jahre lang in Nachtclubs gearbeitet und schloss Bekanntschaft mit dem Schauspieler Matt Dillon. Diese habe ihn inspiriert, es mit über 40 Jahren auch mit diesem Beruf zu versuchen. Eine seiner ersten Rollen als Schauspieler war die eines Kriminellen in der Serie «America's Most Wanted: America Fights Back» (1988). Zu dieser Zeit arbeitete er als Taxifahrer; nachdem die Folge ausgestrahlt worden war, rief eine Frau, die er gerade befördert hatte, beim Taxiunternehmen an, um mitzuteilen, dass ein Krimineller für sie arbeite, heisst es bei IMDB.

Er wurde vor allem in Mafia- und Mob-Filmen eingesetzt, unter anderem hatte er eine Rolle in «Once Upon a Time in Brooklyn».

Den Durchbruch schaffte er aber mit den «The Sopranos», die über sechs Staffeln beim Sender HBO liefen.

«Vinny war einer der freundlichsten und grosszügigsten Menschen, die ich je gekannt habe», sagte sein Manager Attermann zum NBC News. «Er begegnete jedem mit Herzlichkeit und Respekt und lehnte niemals einen Fan ab, der ein Foto oder ein Autogramm haben wollte. Er schätzte die Menschen, die ihn unterstützten, aufrichtig und gab ihnen stets das Gefühl, wertgeschätzt zu werden.»

Verwendete Quellen:

People-News
Nach BBC-Doku: Jared Leto äussert sich zu Vorwürfen sexueller Gewalt
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2026 bereits verlassen
1 / 26
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2026 bereits verlassen

Ihm gehörten die Teenie-Herzen der Jahrtausendwende: Der Schauspieler James Van Der Beek (Bildmitte) war Dawson Leery in der Serie «Dawson's Creek». Sein Tod stützte Millionen einstiger Fans in Trauer. Ebenso wie der plötzliche Tod von Sitcom Ikone Catherine O'Hara. Hier erinnern wir uns an sie, an den italienischen Designer Valentino, den grossen amerikanischen Bürgerrechtler Jesse Jackson, an Action-Legende Chuck Norris und natürlich an Erich von Däniken.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dylan O'Brien im Interview über Therapie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Netflix-Bergsteiger Nirmal Purja stirbt am Broad Peak
Als erster Mensch hatte er alle Achttausender innerhalb einer Saison bestiegen. Jetzt ist der nepalesischstämmige Extremsportler Nirmal Purja nach Angaben seiner Firma tot.
Alle Mitglieder seiner Gruppe starben nach einem schweren Lawinenunglück am Donnerstag am Broad Peak – ein Berg von rund 8050 Metern Höhe – in Pakistan, bestätigte der Alpine Club Pakistan der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend.
Zur Story