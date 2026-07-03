wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
International
USA

85-jähriger Deutscher stirbt in ICE-Gewahrsam in den USA

85-jähriger Deutscher stirbt in ICE-Gewahrsam in den USA

03.07.2026, 11:3303.07.2026, 11:33

Ein Deutscher ist in Gewahrsam der Migrationsbehörde ICE gestorben. Der 85-Jährige sei im Ort Harlingen in Texas verstorben, wo er sich seit November in einer Klinik befunden habe, teilte ICE am Donnerstag (Ortszeit) mit.

epa12669130 Immigration and Customs Enforcement agents and other law enforcement officials investigate a reported federal agent-involved shooting near the intersection of 126th Street and Mona Bouleva ...
Ein ICE-Agent in den USA. (Archivbild) Bild: keystone

Dort sei er unter anderem wegen Demenz, Bluthochdrucks, kognitiver Beeinträchtigungen und Magengeschwüren behandelt worden. Ein Arzt habe am 24. Juni seinen Tod festgestellt. Für die Ermittlung der Todesursache sei eine Obduktion angeordnet worden.

Der Mitteilung zufolge hatte der Mann Ende August 2025 am Grenzübergang bei Laredo versucht, in die USA einzureisen, was ihm aufgrund fehlender gültiger Dokumente verweigert worden sei. Die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP habe ein Verfahren eingeleitet und den Fall an ein Gericht des US-Justizministeriums verwiesen. Einen Tag später sei der Mann in ICE-Gewahrsam überstellt worden. Die Behörde habe ihn wiederum einen Monat später in einem Pflegeheim untergebracht.

Laut ICE-Angaben wurden neben verschiedenen US-Behörden und dem deutschen Generalkonsulat auch Angehörige über den Tod des Mannes benachrichtigt. Harlingen und Laredo sind texanische Orte unmittelbar an der Grenze zum US-Nachbarland Mexiko. (dab/sda/dpa)

Mehr aus den USA:

So verteidigt Trump die Millionen-Geschäfte seiner Familie
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Ukraine trifft Russland hart – Banker sprechen sich für Kriegsende aus
In Russland spitzt sich die Treibstofflage zu: Schlangen an Tankstellen, Probleme in Landwirtschaft und Verkehr. Im Machtapparat gibt es Streit über den Kurs.
Die ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien und Tanklager zeigen zunehmend Wirkung – nicht nur an der Front, sondern auch tief im russischen Alltag. Was der Kreml lange als beherrschbares Problem darstellte, entwickelt sich zu einer landesweiten Treibstoffkrise, die Wirtschaft, Landwirtschaft und Verbraucher gleichermassen belastet.
Zur Story