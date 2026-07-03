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Trump verteidigt Millionen-Geschäfte seiner Familie

So verteidigt Trump die Millionen-Geschäfte seiner Familie

03.07.2026, 11:1303.07.2026, 11:13

US-Präsident Donald Trump hat die millionenschweren Geschäftstätigkeiten seiner Familie verteidigt und erneut Interessenkonflikte mit seinem Regierungsamt abgestritten.

President Donald Trump speaks at Burning Hills Amphitheatre during the Theodore Roosevelt Presidential Library opening ceremony, Wednesday, July 1, 2026, in Medora, N.D. (AP Photo/Julia Demaree Nikhin ...
Krypto-Geschäfte brachten Trump 2025 über eine Milliarde ein.Bild: keystone

An seinen Krypto-Geschäften etwa sei nichts verboten, sagte Trump im Gespräch mit dem CNBC-Moderator Joe Kernen im Oval Office im Weissen Haus.

Aus seiner kürzlich veröffentlichten Einkommenserklärung geht hervor, dass Trump im Jahr 2025 allein bei Krypto-Deals mehr als eine Milliarde Dollar einnahm – durch die Beteiligung an einem Unternehmen im Besitz der Trump-Familie. Zugleich hat seine Regierung seit seinem erneuten Amtsantritt den Handel mit Digitalwährungen erheblich vorangetrieben.

Seine Kinder regeln die Finanzangelegenheiten

Er habe keine Kenntnis über seine eigenen Investitionen, sagte Trump CNBC. Seine Kinder, vor allem Sohn Eric, regelten seine Finanzangelegenheiten, und er rede nicht mit ihm darüber. Aber: «Es ist nichts Illegales daran, da ist nichts falsch damit. Ich könnte davon wissen.»

Seine Kinder hätten mit seiner US-Präsidentschaft auch kein leichtes Los, sagte der 80-jährige Staatschef. Das Amt sei «so mächtig und so gross», dass praktisch fast jede Handlung seiner Kinder als Interessenkonflikt gewertet werden könnte. Grundsätzlich rate er seinen Kindern zu Zurückhaltung. «Aber sie haben auch ein Leben. Sie haben lange Geschäfte gemacht (...), bevor ich daran gedacht habe, für die Präsidentschaft zu kandidieren.» (hkl/sda/dpa)

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