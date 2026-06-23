Video: watson/nina bürge

Probleme beim Reflecting Pool – jetzt widerspricht Trump sich selbst

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Das Debakel um den Reflecting Pool in Washington D.C. geht in die nächste Runde. Nachdem der US-Präsident Donald Trump den Pool renovieren und aufwerten lassen hat, hat sich das Wasser nach wenigen Tagen grün verfärbt. Grund dafür waren Algen, die sich durch die Hitze gebildet haben.

Kaum wurden Chemikalien angeschafft, um das grüne Wasser wieder in einem, wie Trump sagt, «US-Flaggen-Blau» strahlen zu lassen, kommt das nächste Problem. Der Pool wurde Opfer von Vandalismus. Trump hatte den Pool in der Vergangenheit als extrem robust bezeichnet, jetzt rudert er zurück. Schau dir Trumps Erklärung im Video an:

Video: watson/nina bürge

Angeblich sollen mehrere Personen, die angeblich festgenommen wurden, den Boden des Pools aufgeschnitten haben. Nun muss das Wasserbecken repariert werden, indem der Boden hinausgenommen und neu verlegt wird. Ob dies auch das Problem des verfärbten Wassers beheben wird, wird sich zeigen. (nib)