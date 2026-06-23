freundlich32°
DE | FR
burger
International
USA

USA: Donald Trump widerspricht sich selbst zum Reflecting Pool

Video: watson/nina bürge

Probleme beim Reflecting Pool – jetzt widerspricht Trump sich selbst

23.06.2026, 14:1323.06.2026, 14:13

Das Debakel um den Reflecting Pool in Washington D.C. geht in die nächste Runde. Nachdem der US-Präsident Donald Trump den Pool renovieren und aufwerten lassen hat, hat sich das Wasser nach wenigen Tagen grün verfärbt. Grund dafür waren Algen, die sich durch die Hitze gebildet haben.

Kaum wurden Chemikalien angeschafft, um das grüne Wasser wieder in einem, wie Trump sagt, «US-Flaggen-Blau» strahlen zu lassen, kommt das nächste Problem. Der Pool wurde Opfer von Vandalismus. Trump hatte den Pool in der Vergangenheit als extrem robust bezeichnet, jetzt rudert er zurück. Schau dir Trumps Erklärung im Video an:

Video: watson/nina bürge

Angeblich sollen mehrere Personen, die angeblich festgenommen wurden, den Boden des Pools aufgeschnitten haben. Nun muss das Wasserbecken repariert werden, indem der Boden hinausgenommen und neu verlegt wird. Ob dies auch das Problem des verfärbten Wassers beheben wird, wird sich zeigen. (nib)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Donald Trump in der Schweiz
1 / 12
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Probleme mit dem Reflecting Pool gehen weiter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Russland geht der Sprit aus: Erste Regionen rationieren Benzin und Diesel
Russlands Energie- und Logistiknetz gerät unter Druck, die Versorgung in vielen Landesteilen stockt. Behörden und Konzerne greifen zu Rationierungen an den Zapfsäulen.
Die durch ukrainische Angriffe auf Öl-Anlagen ausgelöste Treibstoffkrise in Russland weitet sich auf immer mehr Gebiete bis nach Sibirien aus. Mehrere russische Regionen rationieren inzwischen den Verkauf von Benzin und Diesel.
Zur Story