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Das Reflecting-Pool-Debakel geht in die nächste Runde

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Mehr als 14 Millionen Dollar hat die Renovierung des Reflecting Pools vor dem Lincoln Memorial in Washington D.C. bereits gekostet – und es dürften noch mehr werden.

Nebst dem Ballsaal und dem geplanten Trump-Bogen zählt auch der Reflecting Pool zu den «Verschönerungs»–Projekten rund um Washington D.C., die hoch auf Trumps Liste stehen.

Zuvor hatte Trump den Zustand des Beckens als baufällig und «mit Fäkalien verschmutzt» bezeichnet. In einer aufwändigen Renovationsaktion wurde sämtliches Wasser abgelassen und anschliessend der gesamte Grund des Beckens gestrichen, und zwar «American Flag Blue», wie Trump es nannte. Dies sollte die Spiegelwirkung des Pools noch verstärken.

Die Algenblüte

Das Resultat sah anders aus. Kurz nach der Wiedereröffnung war der Pool nicht blau, sondern grün. Eine Algenblüte hatte das gesamte Becken überzogen. An sich ist eine solche Algenblüte nicht überraschend, auch bei früheren Renovationen des Reflecting Pool kam dies bereits vor. Es wird jedoch vermutet, dass sich der neue dunklere Untergrund und die einhergehende Erhöhung der Wassertemperatur besonders günstig auf die Algenblüte ausgewirkt haben.

Kampf gegen die Algen

Der grüne Pool sorgte landesweit für Häme. Die Gegenmassnahmen liessen nicht lange auf sich warten: Angestellte kippten kurzerhand literweise Wasserstoffperoxid ins Wasser, um die Algen abzutöten. Zudem waren Arbeiter im Einsatz, welche die Algen absaugten. Auch ein zusätzliches Filtersystem sollte helfen, die Algen zu bekämpfen.

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Das nächste Problem

Während der Kampf gegen die Algen allmählich Wirkung zeigt, kommt nun bereits das nächste Problem dazu. Stellenweise löst sich nun Material am Boden des Pools. In blauen Fetzen treibt es an die Oberfläche und sieht verdächtig aus wie die Farbe am Boden des Pools. Es wurde entsprechend spekuliert, ob das Wasserstoffperoxid, welches auch als Farbentferner genutzt wird, schuld ist.

In der Konzentration im Pool dürfte dies aber nicht ausreichen, um die Farbe zu lösen. Auch das Aussehen der blauen Fetzen deutet nicht auf einen farbabziehenden Effekt hin.

Vermutlich handelt es sich stattdessen um eine Beschichtung aus Polyurethan, die sich nun stellenweise ablöst. Diese wird in klassischen Swimmingpools eingesetzt, um das Becken dicht zu halten und den Untergrund zu schützen.

Die Aufbringung der Schicht gilt aber als ziemlich heikel. Wenn der Untergrund nicht exakt nach Spezifikation vorbereitet ist, haftet die Polyurethan-Masse nicht richtig und löst sich wieder ab.

Es ist noch nicht klar, ob es sich um einen lokalen Defekt handelt oder ob sich noch mehr Material ablösen wird. Klar ist aber, dass der Plan, den Reflecting Pool wie ein Schwimmbecken mit glasklarem Wasser und blauem Grund erstrahlen zu lassen, vielleicht von Anfang an etwas zu optimistisch war. (msh)

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