Mitarbeiter des National Park Service reinigen in Washington mit Staubsaugern das Spiegelbecken des Lincoln Memorials. Bild: keystone

Olympiateilnehmer David Hearn am Reflecting Pool in Washington festgenommen

Donald Trumps Renovierung des Reflecting Pool entwickelt sich zum Flop. Nun wurden angebliche Vandalen festgenommen, darunter ein Sportler.

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Nachdem am Reflecting Pool in Washington D.C. mehrere Personen wegen angeblichem Vandalismus festgenommen wurden, hat sich nun einer der Betroffenen dazu geäussert. Dabei handelt es sich um den dreimaligen Olympiateilnehmer und zweifachen Kanuslalom-Weltmeister David Hearn. Der «Washington Post» erklärte er, er habe keine Schäden in dem Becken verursacht.

Hearn sagte, er habe während einer Fahrradtour an dem Becken angehalten, um sich die Renovierungsarbeiten selbst anzusehen. Nachdem er sich hinuntergebeugt hatte, um ein Stück der sich ablösenden blauen Farbe zu berühren, sei der 67-Jährige von zwei Mitgliedern der Nationalgarde umzingelt und von Beamten der US-Parkpolizei wegen einer Ordnungswidrigkeit, der Zerstörung von Regierungseigentum, festgenommen worden. «Ich habe nichts zerstört, kaputtgemacht oder abgepellt», sagte Hearn der Zeitung. «Als ich begriff, was los war, wurden mir bereits Handschellen angelegt.»

David Hearn bei einem seiner vergangenen Wettbewerbe. Bild: imago

Zu seiner Handlung beschrieb er konkret: «Ich griff hinein und konnte das Ende dieses abstehenden, sich bereits ablösenden Stücks fassen. Es war noch unten befestigt. Ich habe nichts entfernt.»

US-Präsident Trump hatte das Becken im Lincoln-Monument zuvor für 14 Millionen US-Dollar renovieren lassen und dabei unter anderem den Grund in der Farbe «Amerikaflaggen-Blau» streichen lassen. In der Folge nahm das Wasser allerdings eine sumpfig-grüne Färbung an. Zudem löste sich die blaue Farbe wieder ab, sodass überall im Becken blaue Stücke schwimmen.

Die blaue Schicht blättert im Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington ab. Bild: keystone

Trump behauptet nun, die Renovierungsarbeiten hätten «perfekt funktioniert», bevor es zu «schändlichem Vandalismus» gekommen sei. Unbekannte hätten dem Becken mit «irgendeiner Art Messer oder Klinge» einen rund 75 Meter langen Schnitt zugefügt, sowie «ätzende und zerstörerische Chemikalien in das Becken» geschüttet, fügte der US-Präsident hinzu. Algenblüte ist angesichts der oft schwülwarmen Temperaturen in Washington bereits seit Eröffnung des Beckens 1922 ein Problem.

Trump postete am Samstagabend, die Parkpolizei habe «mehrere Personen wegen der Beschädigung des prächtigen Reflecting Pool unserer Nation» festgenommen.

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