Sturzfluten im US-Bundesstaat Missouri: Hunderte Menschen gerettet – Frau wird vermisst

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Nach heftigen Regenfällen und Sturzfluten im US-Bundesstaat Missouri haben Einsatzkräfte Hunderte Menschen aus den Fluten gerettet. Besonders betroffen war der Südosten des Bundesstaats, wo US-Medienberichten zufolge binnen 24 Stunden örtlich bis zu 30 Zentimeter Regen fielen. Gouverneur Mike Kehoe rief den Notstand aus.

Ein überschwemmtes Gebiet in Missouri. Bild: keystone

Unter den Geretteten waren nach Behördenangaben auch mehr als 200 Kinder und Betreuer eines Sommercamps, die mit Hubschraubern der Nationalgarde in Sicherheit gebracht wurden. Insgesamt retteten Einsatzkräfte nach Angaben des Gouverneurs Hunderte Menschen aus überfluteten Fahrzeugen, von Dächern, Bäumen und aus den Fluten.

Nach Behördenangaben wird ausserdem weiter nach einer 23-jährigen Frau gesucht, deren Haus von den Wassermassen von seinem Fundament gerissen wurde. Über Tote oder schwere Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Rettungskräfte in Missouri im Einsatz. Bild: keystone

Auch auf einem Campingplatz nahe einem grösseren Fluss, dem Black River, mussten laut Berichten zahlreiche Menschen gerettet werden, nachdem ein Gebäude, auf das sie sich vor den Wassermassen geflüchtet hatten, eingestürzt war. Alle Betroffenen konnten demnach in Sicherheit gebracht werden.

Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes handelt es sich um aussergewöhnlich hohe Regenmengen. Ein Meteorologe der Behörde sprach US-Medienberichten zufolge von einem statistisch etwa alle tausend Jahre zu erwartenden Niederschlagsereignis. Weitere kräftige Regenfälle werden erwartet. Dadurch könnte sich die Hochwasserlage in Teilen Missouris und der Nachbarstaaten weiter verschärfen. (sda/dpa)