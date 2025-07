Video: watson/Michael Shepherd

Video zeigt, wie schnell sich die Sturzflut in Texas aufbaute

Ein Video in Center Point in Texas zeigt eindrücklich, wie schnell sich die Sturzflut in Kerr County aufbaute.

In der Nacht auf Freitag wurde das Kerr County in Texas von unerwartet starken Regenfällen überrascht. Der lokale Nachrichtensender KSAT-TV spricht von 100 Milliarden Gallons. Mehr als im Verlauf eines Tages über die Niagara Fälle fliesst.

Die Gegend von Texas war bereits als «Flash Flood County» bekannt. Durch den oft trockenen Boden bilden sich dort regelmässig Sturzfluten. Das Ausmass von diesem Wochenende ist jedoch trotzdem historisch. Innert kürzester Zeit verwandelte sich der Guadalupe River vom beinahe ausgetrockneten Flussbett zu einer massiven Flut.

Stand Montag, werden über 70 Todesopfer vermeldet, weitere 41 Personen gelten als vermisst. Während in Kerville viele Opfer noch in der Nacht von den Fluten überrascht wurden, erreichten die Wassermassen das flussabwärts gelegene Center Point erst um rund 10 Uhr morgens. Ein Video, das dort von einer Brücke aus gefilmt wurde, zeigt wie unglaublich schnell eine solche Flut wächst und welche Gewalt sie mit sich bringt.

