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86 47 auf Rasen in Washington beunruhigt Trump-Regierung in den USA

«86 47» auf Rasen in Washington aufgetaucht – US-Innenministerium empört

12.06.2026, 09:2412.06.2026, 09:24

Auf dem Rasen der National Mall, der zentralen Grünanlage in Washington zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial, sind Medienberichten zufolge Verfärbungen aufgetaucht, die die Zahlenkombination «86 47» bilden.

Markings in the grass near the Lincoln Memorial are seen in Washington, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) APTOPIX Lincoln Memorial Reflecting Pool
Vier (teils kaum sichtbare) Ziffern beunruhigen US-Behörden.Bild: keystone

Die Zahlenfolge wird häufig als Ausdruck des Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump verstanden. Die für den Park zuständige Polizei untersucht den Vorfall, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Für Sonntag sind auf der National Mall Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag Trumps geplant.

Auf Bildern sind die Ziffern «8» und «7» relativ deutlich zu erkennen, während «6» und «4» weniger klar sichtbar sind. Das US-Innenministerium bezeichnete die Verfärbungen nach Angaben des Senders NBC als geistesgestörten Vandalismus, der nicht toleriert werde.

Verfahren gegen früheren FBI-Chef

Trump und seine Anhänger interpretieren die Zahlenkombination als Aufruf zu einem Attentat auf den Staatschef: Trump ist der 47. Präsident der USA und die Zahl 86 könnte laut dem Merriam-Webster-Wörterbuch unter Umständen als Aufforderung zum Töten gedeutet werden.

Dem US-Nachschlagewerk zufolge handelt es sich bei «86» um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 1930er Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist. Später kamen die Bedeutungen «loswerden» oder «abweisen» hinzu. «Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung »töten"", heisst es bei Merriam-Webster. Diese werde aber nur selten verwendet.

Die Zahlenkombination ist bereits Grundlage für einen Prozess gegen Ex-FBI-Chef James Comey. Comey hatte im Mai 2025 ein Bild von Muscheln am Strand auf Instagram hochgeladen, die die Zahlen «86 47» formten. Comey bestreitet, dass es sich um einen Gewaltaufruf gehandelt habe. In der Anklage wird ihm nun vorgeworfen, wissentlich eine Morddrohung gegen Trump verbreitet zu haben. (sda/dpa)

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Wegen Muschel-Post: US-Justiz will erneut gegen Ex-FBI-Chef Comey klagen
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