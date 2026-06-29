Donald Trump wollte ein Urteil wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn überprüfen lassen. Bild: keystone

Trump will Urteil wegen sexuellen Missbrauchs überprüfen lassen – und blitzt ab

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US-Präsident Donald Trump ist mit dem Versuch gescheitert, ein Urteil wegen sexuellen Missbrauchs gegen sich überprüfen zu lassen. Der Oberste Gerichtshof der USA wies einen Antrag ab, der das Urteil im Zivilprozess der Autorin E. Jean Carroll anfechten wollte, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Hintergrund ist eine Entscheidung aus dem Jahr 2023: Eine New Yorker Geschworenenjury sah es damals als erwiesen an, dass Trump die US-Autorin 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Er wurde zu einer Entschädigung in Höhe von fünf Millionen US-Dollar (rund 4 Millionen Franken) verurteilt. Trump wies die Anschuldigungen stets zurück. Strafrechtlich waren die Vorwürfe zwar verjährt, zivilrechtlich stand der Rechtsweg jedoch offen.

Die «New York Times» nannte die Entscheidung einen «schweren Schlag für Herrn Trump» und das wahrscheinliche «Ende seiner juristischen Bemühungen, das Urteil der Jury anzufechten». (sda/dpa)