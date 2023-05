Jury spricht Donald Trump in Vergewaltigungsprozess schuldig

Mehr «International»

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. Dies befand eine Jury in New York. Trump missbrauchte demnach vor 27 Jahren die Ex-Journalistin und Autorin E Jean Carroll. Da es sich um einen Zivilprozess handelt, droht Trump keine Gefängnisstrafe.

Mehr folgt in Kürze ...

(dab)