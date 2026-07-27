US-Präsident Donald Trump ist ein Massenkommunikator. Bild: keystone

Du verstehst kein Trumpisch? Kein Problem, Hier sind 38 übersetzte Posts

US-Präsident Donald Trump ist ein Meister der Massen-Kommunikation. Seine Auswahl an Sujets und Schlagwörtern, mit denen er seine Message überliefert, ist beispiellos. Hier sind fast 40 Posts, die er am Sonntag innerhalb eines Tages abgesetzt hat.

Nico Lercher Folge mir

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Vorsicht! Woke Menschen laufen Gefahr, durch diesen Artikel aufgeweckt zu werden. Hier wird die Genialität des Donallwissenden Trump anhand eines Tages an brillitrumpen Truth-Social-Posts des US-Präsidenten dargestellt. Für dumme Menschen, welche den grandiosen Gedanken des besten Präsidenten der je existiert hat, nicht folgen können, wird etwas mehr Kontext geboten.

Das J bei Donald J. Trump steht für «Jenie».

Journalisten nerven

Bild: Screenshot Truthsocial

Die Influencerin Dylan Mulvaney mit dem Gesicht der Journalistin Kaitlan Collins. Mulvaney tiktokt über Transgender-Themen, Collins fragt kritisch nach. Beide nerven und sind somit bei Trump ein und dieselbe Person.

Springsteen ist alt und dumm

Bild: Screenshot Truthsocial

Der komplett untalentierte Bruce Springsteen – passender wäre Autumnsteen, weil er mit 76 den Herbst seines Lebens schon längst überschritten hat – ist gelangweilt. Er hat nichts Besseres zu tun als stupide Aussagen zu treffen, weshalb er auch so ein blödes Oberteil trägt und ausserdem viel zu enge Hosen. Er ist ein absoluter Loser. Seine Fans sind Loser wie der übergewichtige Chris Christie, welcher gleich zweimal bei den Präsidentschaftsvorwahlen gegen Trump verloren hat.

Trump ist Kunst

Bild: Screenshot TruthSocial

Trumps Hutwurf am White House Correspondents' Dinner letzten Freitag – so wunderschön, es könnte müsste ist ein Kunstwerk.

Sleepy Joe

Links: ein vitaler junger Mann, der voller Lebenslust blüht, rechts: ein alter Mann. Bild: Screenshot Truthsocial

Unglaublich gut zu sehen ist hier, wer besser ist. Der coole, aufgeweckte Donald Trump oder der datterige, alte, unwichtige Ex-Präsident Sleepy Joe Biden. Amerika Die Welt kann sich glücklich schätzen.

Trump ist Kunst #2

Eine Szene so schön, wie sie nur das Leben zeichnet. Bild: Screenshot Truthsocial

Die ganze Rede am White House Correspondents' Dinner war ein Kunstwerk. So schön wie ein altes Gemälde aus der Klassik.

Cheesecake-Body-Shaming

Bild: Screenshot Truthsocial

Die Verräter Chris Christie und Jerry Nadler – der Kerl wollte Trump impeachen – sind so übergewichtig, dass die Vorstellung davon, wie sie um ein Stück Cheesecake kämpfen, einfach irrwitzig ist. Eine komödiantische Meisterleistung.

Humorlose Comedians

Bild: Screenshot Truthsocial

Vom Witz und Humor des Donald Trumps könnten sich diese talent- und arbeitslosen Late-Night-Show-Moderatoren eine Scheibe abschneiden. Ihre schlechten Witze über den Präsidenten, welche einfach nur Beleidigungen waren und sowieso niemand lustig fand, werden sie wohl nicht mehr so schnell wiederholen.

Trump kann auch anders

Bild: Screenshot Truth Social

Trump ist lustig, er kann aber auch richtig böse sein. Wenn du dich gegen ihn erhebst oder noch schlimmer, dich über ihn lustig machst, wirst du Albträume haben.

Humorlose Comedians #2

Ist eigentlich in Donald verknallt – Rosie O'Donnell. Bild: Screenshot Truthsocial

Wenn wir gerade bei talentlosen, fiesen Comedians sind: Rosie O'Donnell hat ihre Beleidigung von 2006 über Trumps wunderschöne Haare so sehr bereut, dass sie ins dreckige Irland auswandern musste.

Trump ist ein Held

Dieser Blick verspricht ein Abenteuer. Bild: Screenshot Truth Social

Donald Trump hat wunderschöne Haare. Er ist allgemein ein sehr attraktiver Mann. Man sollte einen Film über ihn machen. Ein Film, der zeigt, dass sein Wesen irdische Ausmasse übersteigt. Er ist nicht von dieser Welt. Er ist kosmisch. Der kosmische Kommandeur – Führung, Bestimmung und darüber hinaus.

Trump 2028

Wenn es die anderen immer wieder schlecht machen, muss er es halt immer wieder great machen. Bild: Screenshot Truthsocial

Ach, dieser Auftritt am Correspondents' Dinner war schon klasse. Trump hat wieder mal sein Händchen für Entertainment bewiesen. Wie er sich lässig den Trump-2028-Hut auf sein prachtvolles Haar setzt, ist einfach filmreif. Wäre doch schon etwas Tolles, so eine dritte Amtszeit.

'Murica vs. Iran

Oh, Iran, da war doch was. Iran-Krieg. Diese Illustration zeigt sehr gut die erdrückende Macht der USA auf. Flieger fliegen, Bomben fallen, Dinge explodieren, Trump bezwingt den Iran.

Bild: Screenshot Truthsocial

USA good, Iran bad

Mit gleich sechs Bildern zeigt Donald J. Trump, was für eine tolle Falle er beim Kapern eines iranischen Öltankers machen würde. Hier die zwei besten:

Hahaaa, die US-Übermacht schlägt zu, jetzt gehört der Öltanker uns! Bild: Screenshot Truthsocial

Flieht ihr feigen Iraner

Trumps Übermacht schlägt die Mullahs in die Flucht. Bild: Screenshot Truthsocial

Explosionen

Jene Schiffe, die nicht besetzt werden können, werden antriebsunfähig gemacht, was in etwa so aussieht:

Bild: Screenshot Truthsocial

Trump sitzt am Steuer

Bild: Screenshot Truthsocial

Mit diesem Post soll klargemacht werden, welcher Taktikfuchs im Krieg mit dem Iran am Steuer sitzt.

Trump ist cool

Mr. Cool höchstpersönlich:

Bild: Screenshot Truthsocial

Nur wenige sind aus demselben Holz geschnitzt

Bild: Screenshot Truthsocial

Aber Trump ist sich natürlich bewusst, dass, obwohl er der grossartigste Präsident ist, den die USA je gesehen haben, es auch andere grosse Präsidenten in der Geschichte gab. Die Speerspitze US-amerikanischer Präsidenten posiert neben den Gründervätern.

The Man, the Myth, the Legend

Aber nur einer hat Amerika gerettet.

Bild: Screenshot Truthsocial

Trump sieht alles

Dem Mann, der Amerika gerettet hat, entgeht nichts.

Trump spienzelt hinter einer Säule hervor. Bild: Screenshot Truthsocial

Mehr Explosionen

Bild: Screenshot Truthsocial

Der Mann, der Amerika gerettet hat, machte die USA zu den Beschützern der Welt, indem sie den Iran in Flammen aufgehen liessen. (USA = Kampfjets + gutaussehender Mann mit ernster Miene, Iran = Explosionen)

Mehr Explosionen #2

Bild: Screenshot Truthsocial

Korrektur: Der Mann, der Amerika gerettet hat, machte die USA zu den Schutzengeln der Welt.

Mehr Explosionen #3

Bild: Screenshot Truthsocial

Korrektur der Korrektur: Der Mann, der Amerika gerettet hat, ist die USA und der Beschützer der Welt.

Ein Sturm zieht auf

Bild: Screenshot Truthsocial

Ein Sturm wütet über dem US-amerikanischen Parlament.

Trust Me Bro

Der Sturm trägt den Namen Donald Trump. Aber fürchte dich nicht, denn sein Plan ist vertrauenswürdig.

Bild: Screenshot Truthsocial

Du findest die USA cool? Auch Trump findet die USA cool

Bild: Screenshot Truthsocial

Denn dank seinem Plan ist Amerika wieder da, samt Kampfflugzeug und Weisskopfseeadler.

Juhuu Trumps Amerika

Bild: Screenshot Truthsocial

Yes Sir, die Flugzeuge sind wieder da. So sieht Trumps Amerika aus und alle jubeln ihm zu.

Alle lieben Donald

Dass wirklich alle Amerika lieben und darum auch Donald Trump, zeigt folgender Post, aufgenommen an einer Trump-Veranstaltung:

Bild: Screenshot Truthsocial

Trumps Kabinett

Bild: Screenshot Truthsocial

Das da ist Trumps Kabinett, also Regierung. Aus Platzgründen werden nur die Gesichter der wichtigen Personen gezeigt.

Retro-Trump

Trump, ein Meister digitaler Kommunikation, versteht die Bedeutung wichtiger Freunde. Hier posiert er neben John F. Kennedy, Onkel seines Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Junior, vor über 60 Jahren.

Ein historisch bedeutender Präsident posiert neben JFK. Bild: Screenshot Truthsocial

Retro-Trump #2

Dass Trump schon lange cool ist und immer linientreu war, zeigt auch dieser Post. Schon in den 80ern erahnte er seine Präsidentschaftskandidatur für 2028. Keine Angst, das Käppi wird man schon bald für 150 US-Dollar kaufen können und mit diesem Betrag die Freiheit der USA verteidigen.

Bild: Screenshot Truthsocial

Alter Kaffee

So ist übrigens auch jegliches Gemotze, von wegen Trump 2028 sei verfassungswidrig, schon längst alter Kaffee.

Bild: Screenshot Truthsocial

Trump war am Correspondents' Dinner

Bild: Screenshot Truthsocial

Donald Trump ist übrigens am Correspondents' Dinner aufgetreten. Er hat da eine glamouröse, irrwitzige Rede gehalten und am Ende sein Tschäpper geworfen.

Präsidenten im Vergleich

Bild: Screenshot Truthsocial

Hier noch für alle, die es noch nicht kapiert haben: Trump ist der beste Präsident, den es je gab. Die anderen Kriege dauerten viel länger der Krieg in Venezuela und der Iran-Krieg militärische Iran-Konflikt.

Wir bauen eine Grenzmauer

Wenn wir schon beim Thema Verhindern von Opfern sind. Die schlechte Regierung in Kanada hat überhaupt nichts im Griff. Schon seit Längerem kommen immer wieder Rauchwolken illegal über die Grenze. Diese kriminellen Rauchwolken schädigen US-Bürger. Um dagegen vorzugehen, will Donald Trump nun eine Mauer an der Grenze bauen. Weil man in den USA, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten, trotzdem noch Luft braucht, soll die Mauer aus einem Luftfilter bestehen. So wird die dreckige kriminelle Luft an der Grenze aufgehalten und die saubere Luft kommt ins Land und fördert die Produktivität.

Bild: Screenshot Truthsocial

Präsidenten im Vergleich #2

Wenn wir gerade bei heisser Luft sind, wo ist eigentlich John Thune? Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat blockiert schon lange Donald Trumps Fähigkeit, Regierungsmitglieder und Richter ohne die Zustimmung des Senats zu ernennen, wenn sich dieser in den Ferien befindet. Frühere Präsidenten konnten hier viel mehr solche Leute einsetzen. John Thune soll endlich Ferien machen.

Bild: Screenshot Truthsocial

Dr. Trump

Vielleicht können sich die Republikaner ja in den Ferien ein Rückgrat wachsen lassen. Universalgelehrter Donald Trump weiss, wovon er spricht.

Bild: Screenshot Truthsocial

Der Mann verdient einen Film

Bild: Screenshot Truthsocial

Als Universalgelehrter kann Donald Trump auch mit Zeitmaschinen umgehen. Auch das wäre eine Verfilmung wert. Trump reist zurück ins 18. Jahrhundert und rettet George Washington.

(nil)